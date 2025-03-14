Обнародованы топ-20 автомобилей в Украине, которым чаще всего скручивают пробег: инфографика

Эксперты отмечают, что скручивание пробега касается как относительно новых, так и достаточно подержанных машин.

Автомобиль Toyota Avensis возглавил рейтинг машин, в которых чаще всего скручивают одометр. Частота таких случаев – 18,3%. Средняя величина отмотки – 100 104 км, свидетельствуют результаты исследования carVertical.

"Серебро" и "бронза" сомнительного рейтинга достались Mercedes Е-класса (>129 000 км в 16,7% случаев) и Honda CR-V (около 100 000 км также в 16,7% случаев).

Рено Мастер выделяется не только частотой махинаций, но и величиной подделки – до 204 000 км. Среди других моделей с высоким уровнем манипуляций – Volkswagen Touran и Skoda Superb.

Нашлось место в рейтинге и весьма востребованным среди украинцев "Фольксвагенам Гольф" и Skoda Octavia.

Полный список авто с самой частой коррекцией показаний одометра выглядит так

Полный список авто с самой частой коррекцией показаний одометра / Фото: carvertical.com

Эксперты отмечают, что скручивание пробега касается как относительно новых, так и достаточно подержанных машин. Данные carVertical помогают выявить манипуляции и дают полное представление о состоянии авто перед покупкой.

Напомним, опытный перекупщик назвал пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль.

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