Обновленная Tesla Model S вызвала разочарование у своих самых преданных поклонников

Как выяснилось, в этой версии хватает недостатков.

Рестайлинговый вариант электромобиля Tesla Model S изрядно разочаровал своих даже самых преданных поклонников марки.

Качество сборки никогда не было сильной стороной автомобилей Tesla, но в последние годы компания обещала сделать серьезные шаги на пути к прогрессу в этой области. В начале 2021 года состоялась премьера обновленного лифтбека Model S и кроссовера Model X, которые должны были стать прорывом, но, как выяснилось, и они оказались полны дефектов.

Об этом рассказал один из блогеров, который является владельцем нового Model S. Он изложил соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Так, парень под ником "MrExitStrategy" был большим фанатом современной техники и компании Tesla в частности. Недавно ему доставили предварительно заказанный в начале года рестайлинговый лифтбек Model S в комплектации Long Range, качество которого разочаровало даже его.

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Брака в обновленной модели оказалось не меньше, чем в ранних версиях Tesla, разве что вмятин на кузове обнаружить не удалось. Блогер пожаловался на присутствие царапин на лакокрасочном покрытии кузова своей машины, а также на скрип их двери. По его словам, в салоне при езде периодически появляются посторонние шумы, а резиновые уплотнители выглядят, как будто их только сняли с подержанного автомобиля. А еще его удивление вызвало наличие мусора и пыль за стеклом щитка приборов и внутри стекла водительской двери.

Тем не менее, в своем видео владелец Tesla заявил, что несмотря на все выявленные недостатки, он не собирается расставаться со своей машиной.

Добавим, что в Tesla уже отреагировали на видеоролик, который набирает популярность в YouTube, пообещав, что устранят часть недостатков показанного в видео автомобиля.

Стоимость Tesla Model S с момента премьеры резко увеличилась и сейчас стоит от 89 990 долларов, еще 10 тысяч нужно доплатить за нелегализованной на данный момент "полный автопилот", вместе получается 99 990 долларов.

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