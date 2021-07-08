Обновленная версия популярного в Украине кроссовера KIA Sportage представлена официально

Теперь уже полностью.

Компания KIA официально представила новое поколение кроссовера Sportage.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, новый KIA Sportage будет предложен в двух вариантах колесной базы и различных вариантах силовых агрегатов в зависимости от рынка сбыта. Кроме того, эта модель получила полностью другой интерьер и экстерьер.

Интересно, что KIA устроила уже вторую премьеру для Sportage пятого поколения, поскольку около месяца назад уже раскрыла дизайн кроссовера.

Длиннобазный Sportage предназначен для рынков Азии, тогда как европейцам достанется кроссовер с короткой базой 2 755 мм. Длина машины — 4 660 мм. То есть такая же, как у нового Hyundai Tucson. Оба кроссоверы построены на платформе Hyundai N3, которую также делят с Sorento и Carnival. Новый KIA Sportage имеет максимально объемное внутреннее пространство салона, а также большой багажный отсек. Так, пространство в области ног для пассажиров второго ряда составляет 1 050 мм, а в области головы — 1 000 мм. Объем багажника равен 637 литров.

Press Office KIA

Сначала покупателям будут доступны 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор TGDI. Он развивает мощность 180 л.с. и имеет крутящий момент 265 Нм. В качестве альтернативы предлагается 2-литровый турбодизель мощностью 186 л.с. и моментом в 417 Нм.

Для бензинового мотора доступны 7-ступенчатая роботизированная КП с двумя сцеплениями и 6-ступенчатая "механика", а с дизелем в паре работает инновационный 8-ступенчатый "автомат". Чуть позже появятся гибридные версии — обычная и PHEV.

Новый Sportage получил систему Terrain Mode с настройками для движения снегом, грязью и песком. Для асфальта же нужен набор режимов Drive Mode с настройками Comfort, Eco, Sport и Smart. Среди других обновок — электронная система управления подвеской (ECS), которая регулирует амортизаторы в режиме реального времени. Производитель заявляет, что новый Sportage станет лидером своего сегмента по комфорту и безопасности.

KIA Sportage будет предлагаться с колесными дисками диаметром от 17 до 19 дюймов. Внутри — пара 12-дюймовых экранов, объединенных в один блок, беспроводная зарядка для смартфона, акустика Harman Kardon и расширенный пакет систем безопасности и ассистентов вождения Drive Wise, который включает и систему магистрального автопилотирования.

Press Office KIA

Новый KIA Sportage ожидается в салонах официальных дилеров осенью. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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