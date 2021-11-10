Обновленная версия самого популярного компактного кроссовера Skoda засветилась на "живых" фото без камуфляжа

Дебют этой модели должен пройти 30 ноября.

В Сеть "слили" шпионские фотографии обновленной версии компактного кроссовера Skoda Karoq.

Подходящие фотографии были опубликованы на Motor.es.

По снимкам, сделанным на одной из трасс во время съемки рекламного ролика, можно сделать выводы об изменениях в дизайне модели, например, рассмотреть модернизированные фары, которые в некоторых комплектациях будут матричными, и оценить новый оранжевый цвет кузова. Другие отличия, вроде бы иначе оформленные решетки радиатора, не столь заметны.

motor.es

Предположения об изменениях в экстерьере подтвердились: слегка обновили узор радиаторной решетки, оптику и дизайн дисков. Впрочем, радикальных изменений в виде кроссовера не произошло.

Не ожидаются и новшества в моторной линейке, хотя раньше высказывалось предположение, что Karoq может иметь гибридную установку. Однако, с большой вероятностью, если ее и прибавят в гамму, то позже. Не ожидается в ближайшее время и появление заряженной RS-версии.

motor.es

motor.es

Презентация обновленного Skoda Karoq состоится 30 ноября .

Добавим, что представленный в 2017 году, Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а к 2020 году на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 тысяч автомобилей Karoq и сейчас он доступен в 60 странах мира. Компания Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.

В Украине кроссовер Skoda Karoq доступен в четырех комплектациях – Active, Ambition, Style и Scout. Модель предлагается с четырьмя вариантами силовых установок мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Есть вероятность, что и обновленная версия этого кроссовера прибудет на украинский рынок.

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