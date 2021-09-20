Обновленный хэтчбек Skoda впервые выехал на дорогу: "живые" фото

Дебют этой модели запланирован на 2022 год.

В Сети показали обновленную версию Skoda Scala, которая впервые выехала на дорогу.

Об этом сообщает Carscoops.

Рестайлинговый вариант модели, которая была выпущена в 2019 году, появилась на испытаниях в камуфляже. Интересно, что тестовые машины покрыты незначительным камуфляжем, прикрывающим только те части, которые претерпели изменения.

Несмотря на то, что Scala классифицируется как хэтчбек C-сегмента, на самом деле он основан на расширенной версии платформы MQB A0, используемой в Skoda Fabia нового поколения, а также совместно с недавно модернизированными VW Polo и Seat Ibiza. Однако, он значительно длиннее, чем вышеупомянутые модели — 4 362 мм (171,7 дюйма), что позволяет позиционировать себя как бюджетный конкурент VW Golf.

carscoops.com

Судя по замаскированным частям прототипа, обновленная Scala должна иметь измененный передний бампер с несколько иными воздухозаборниками и новую графику фар, что делает установленные на бампере блоки устаревшими (хотя есть вероятность, что они просто закрыты). Изменения будут более ограниченными сзади, где уже есть светодиодные блоки с динамическими поворотниками.

carscoops.com

Scala известна своей просторной кабиной и значительными 467 литрами грузового пространства. Она также имеет достаточно современную приборную панель с мягкими материалами, дополнительную цифровую приборную панель 10,25 и сенсорный экран информационно-развлекательной системы диаметром до 9,2 дюйма. Ожидается, что все это не сильно изменится после обновления, которое может принести обновленное программное обеспечение, новые варианты отделки и другие аксессуары Simply Clever.

Что касается линейки двигателей, обновленная Scala, как ожидается, сохранит как трехцилиндровый бензиновые двигатели 1.0 TSI, так и четырехцилиндровые бензиновые двигатели 1.5 TSI, а также 1.0 TGI Scala G-Tec, работающий на сжатом природном газе. Однако небольшие обновления могут сделать их чище. В частности, текущая версия трехцилиндрового двигателя 1.0 TSI с турбонаддувом выдает 113 л.с. (85 кВт/115 л.с.) в мощном виде, в то время как обновленная версия, которая уже установлена ​​на супермини-моделях VW Group, выдает чуть меньше — 109 л.с. (81 кВт/110 л.с.). Однако самый мощный 1.5 TSI по-прежнему будет развивать 148 л.с. (110 кВт/150 л.с.) в паре с 7-ступенчатой ​​коробкой передач DSG с двойным сцеплением.

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Покажут обновленный хэтчбек в начале 2022 года, сразу после дебюта он отправится на конвейер.

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