Обновленный кроссовер Dacia Duster получил экстремально версию: фото

Его продажи в Европе должны стартовать в ближайшее время.

Как известно, недавно компания Dacia официально представила обновленную версию кроссовера Duster.

Теперь же, вышла спецверсия этой модели, которая получила название Extreme Limited Edition, передает Carscoops.

Внешне эту новинку можно узнать по оранжевым акцентам на решетке радиатора и 17-дюймовым черным легкосплавным дискам. На выбор предусмотрено шесть вариантов окраски кузова: Glacier White, Pearl Black, Comet Grey, Iron Blue, Arizona Orange и Urban Grey.

press.dacia.co.uk

Интересно, что тема оранжевого цвета продолжена в салоне: в этом цвете выполнена прострочка сидений, дверных карт, кожухов "ручника" и селектора коробки передач, а также вставки на центральной консоли, в рукоятках и дефлекторах воздуховодов.

press.dacia.co.uk

Спецверсия создана на базе топовой комплектации Prestige и оснащена мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, климат-контролем, круиз-контролем, полным пакетом ЭСП.

В компании не раскрыли информацию о силовой установки. Вероятно, это будет 1,5-литровый дизельный двигатель мощностью 115 л.с. или 1,3-литровый бензиновый мотор на 150 л.с. Оба агрегата работают в паре с системой полного привода и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На рынок новинка должна выйти в ближайшее время. Стоимость пока не разглашается, как и тираж модели.

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Напомним, кроссовер Dacia Duster, который известен на украинском рынке под брендом Renault, можно купить по цене от 379 100 грн. Именно столько стоит версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем на 115 л.с., 5-скоростной механической трансмиссией и передним приводом. Также предлагается версия с ГБО — от 440 500 грн. и дизельные версии от 483 500 грн.

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