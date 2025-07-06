Обязаны ли водители передавать документы в руки полицейским - ответ юристов

Водитель / © МВС

Реклама

Ситуация, когда водителя останавливает патрульная полиция и просит документы, знакома почти каждому украинскому автомобилисту. Часто вовремя таких проверок инспекторы просят передать документы в руки, а иногда даже задерживают их на длительное время.

Об этом пишет издание Экономические новости.

Юристы отмечают, что действующее законодательство не обязывает водителей передавать документы, речь идет исключительно об их предъявлении.

Реклама

Согласно закону, во время остановки водитель должен предъявить:

водительское удостоверение,

техпаспорт на транспортное средство,

страховой полис (автогражданку).

Ключевое здесь — именно слово «предъявить», а не «передать». Это означает, что вы должны предоставить полицейскому возможность ознакомиться с документами, но не обязаны отдавать их в руки.

Это можно сделать несколькими законными способами:

показать документы через открытое окно;

держать документы в руках и повернуть их в сторону полицейского;

продемонстрировать цифровую версию документов в приложении «Дія».

Такие действия полностью соответствуют закону, и за них не предусмотрено никакой ответственности. Зато полный отказ предъявить документы — это уже нарушение статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и за него предусмотрен штраф от 425 гривен.

Реклама

Что же касается передачи документов в руки, то она — дело добровольное. Водитель не обязан этого делать, и отказ не является основанием для штрафа. Юристы отмечают, что нежелание передавать документы может быть вызвано обоснованными опасениями, в частности:

риском потери документов (даже случайной),

затягиванием проверки со стороны инспектора,

попытками психологического давления или злоупотреблением полномочиями.

Именно поэтому водители имеют право держать документы при себе и контролировать процесс проверки. Если же патрульный настаивает на передаче документов, водитель может вежливо попросить сослаться на закон, разрешающий такое требование. В спорных ситуациях допустимо вести видеофиксацию разговора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить бессрочные права и рассказывали, кто должен обновлять документы.