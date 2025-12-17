Обязательная для всех водителей услуга резко подорожала: что известно

Водитель

В Украине с начала 2025 существенно изменились правила и стоимость обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Об этом пишет «Радио.ТРЭК».

Из-за внедрения новых европейских стандартов водители зафиксировали рост цен на полисы в среднем в 2-2,5 раза.

Сколько стоит автогражданка в 2025 году

Согласно новым правилам, страховые компании получили право самостоятельно устанавливать тарифы. Стоимость полиса определяется индивидуально, однако средние показатели на рынке выглядят следующим образом:

Для авто с двигателем до 1,6 л: цена составляет от 5000 до 7000 грн в год.

Для авто с объемом 1,6-2 л: стоимость колеблется в пределах 6000-7800 грн.

Для мощных автомобилей (от 2–3 л и выше): цена стартует от 7 000 грн и может превышать 10 000 грн.

Основной причиной скачка цен является вступление в силу нового закона об ОСАГО. Реформа направлена на приближение украинского рынка к стандартам ЕС. В частности, были существенно повышены лимиты выплат за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

Это гарантирует пострадавшим в ДТП лучшую финансовую защиту, но требует от страховщиков больших резервов, что повлияло на стоимость страховки для конечного потребителя.

Какие факторы теперь влияют на стоимость

Кроме технических характеристик автомобиля, на конечную сумму в чеке влияют следующие критерии:

Место регистрации: в городах-миллионниках (Киев, Львов, Одесса) тарифы традиционно выше из-за большой интенсивности движения.

Водительский опыт: стаж без аварий может помочь получить более выгодные условия.

Система льгот: законодательством предусмотрены скидки для определенных категорий граждан, в частности, для ветеранов войны.

Водителям рекомендуют тщательно сравнивать предложения разных страховых компаний, поскольку отсутствие жесткого государственного регулирования тарифов создает конкуренцию на рынке.

Напомним, что большинство ДТП с пострадавшими в Украине происходят из-за человеческого фактора: превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, опасные маневры и управление в состоянии опьянения. Патрульная полиция напоминает водителям соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов, осторожно менять полосы движения и не выезжать на встречную.

Важны концентрация за рулем, использование поясов безопасности, зимних шин в холодное время и осторожность вблизи остановок общественного транспорта.