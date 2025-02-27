Обязательно ли водителям прекращать движение во время минуты молчания: юристы рассказали о последствиях

В некоторых случаях решение водителя не останавливаться во время минуті молчания может стать основанием для получения штрафа.

В Украине ежедневно чтят память погибших защитников и мирных граждан, ставших жертвами российской агрессии. Минуту молчания объявляют в 9:00, и, несмотря на то, что правила не устанавливают обязанности для водителей останавливаться в это время, полиция может временно блокировать движение транспорта на некоторых участках дорог.

Об этом рассказали юристы группы "Бесплатная юридическая помощь" в социальной сети Facebook.

По словам юристов, законом не предусмотрены штрафы собственно за игнорирование минуты молчания, и это личный выбор каждого человека. Но в некоторых случаях решение водителя не останавливаться во время минуты молчания может стать основанием для получения штрафа.

В частности, штраф можно получить за:

игнорирование указаний регулировзщика;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

отказ остановиться по требованию полиции.

Размер наказания будет зависеть от вида нарушения правил:

проезд на запрещающий сигнал светофора – 510 грн;

невыполнение сигналов регулировщика – 510 грн;

игнорирование требования полицейского остановиться – 153 грн. или лишение права на управление транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев.

Напомним, правила парковки автомобилей в Украине ужесточились. Теперь водителям, которые оставляют свои автомобили в запрещенных местах, грозят штрафы до 1700 грн и даже эвакуация машины на штрафплощадку.

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