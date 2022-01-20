Очень необычный светофор установили в Днепре: принцип работы удивляет

Теперь нарушителям придется быть очень внимательными.

Набережная Победы в Днепре – очень резвая магистраль. Километровый участок имеет несколько нерегулируемых пешеходных переходов и только один светофор по требованию. Водители здесь не стесняются нажать на газ.

Как боролись с такими нарушителями, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Чтобы усмирить гонщиков – здесь установили хитрый светофор. Датчик фиксирует скорость авто и если она выше 50 километров в час – он включает красный сигнал и показывает водителям гневный смайлик.

Запретный сигнал горит всего несколько секунд, чтобы водители сняли ногу с педали газа. После этого светофор снова зеленеет. По данным городских чиновников, в день система срабатывает от 100 до 300 раз.

Расположили его прямо перед другим светофором неслучайно – сделано так чтобы водители притормаживали перед переходом.

Результаты наблюдения таковы: всего за полчаса – более двух десятков нарушителей. Чуть ли не ежеминутно умный светофор закрывает движение для слишком быстрых водителей.

Впрочем, многие автовладельцы — особенно местные — к "хитруну" уже привыкли и просто его игнорируют. Но есть и такие – которые не хотят ждать даже несколько секунд. Они не только пролетают на красный — но и выезжают через две сплошные на встречку и создают аварийную ситуацию.

И все же – польза от ноу хау есть – констатируют местные. Нарушителей здесь стало меньше. Так что эксперимент можно считать успешным. А это значит, что в скором времени в Днепре появятся еще несколько таких "гневных светофоров".

В Днепре установили светофор, который сам может решить, когда включить красный свет

Напомним, что в Украине приостановлена продажа электронного полиса автогражданки: названы причины.