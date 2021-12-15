Очень популярный электрокар в Китае прошел краш-тест: результат достаточно предсказуем

Автомобиль выдержал встречный удар, но водитель получил серьезные ранения.

Полмиллиона автомобилей всего за 18 месяцев, именно такое количество небольших электромобилей Wuling Hong Guang Mini продали в Китае. Но только сейчас людям стало интересно, насколько они безопасны.

Эти ситикари очень популярны в Китае и разлетаются как горячие пирожки. Неудивительно, ведь машина закрывает все транспортные потребности и в базовой комплектации стоит 4500 долларов (примерно 121 500 грн). Об этом сообщает издание MSN.

Традиционно, когда автомобиль выходит на рынок, его тестируют на безопасность и Wuling Hong Guang Mini не исключение. Его выставили на краш-тест против другого маленького электрического автомобиля.

Автомобили разбивали со скоростью 64 км/ч и со смещением 50%. Такой удар стал критическим для оппонента, кузов автомобиля был полностью уничтожен, так что о выживании здесь точно речь не идет.

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Wuling Hong Guang Mini показал себя лучше, все остались живы, но не слишком здоровы. Водитель получил серьезную травму ноги и головы, а пассажир чуть-чуть ударился туловищем. Конечно, повреждения некритические, но на краш-тесте второй автомобиль был очень маленький, только представьте, чтобы электромобиль попал в настоящую аварию с обычным автомобилем. Скорее всего, такое ДТП стало бы роковым.

Так что китайским водителям нужно быть очень осторожным. Ведь трафик в Китае достаточно резвый, и лучше не попадать на этом малыше в аварию.

Напомним, что недавно две модели FIAT провалили краштесты на безопасность.