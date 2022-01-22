Очень редкие автомобили выставлено на аукцион: французский гонщик распродает собственную коллекцию

28 идеальных Ferrari с небольшим пробегом выставили на продажу.

На аукционе RM Sotheby's в Париже скоро будут продавать 28 редких Ferrari, которые находились в личной коллекции французского гонщика Марселя Петижана.

Среди лотов очень интересные и необычные модели, которые коллекционеры с радостью заберут к себе. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

Это уже вторая серия продаж от автогонщика. Два года назад, он уже продал 100 автомобилей, но их так много, что лотов с легкостью хватит и на третью распродажу .

Марсель Петижан выступал в 60-х годах и особой популярности на треке не приобрел, но позже он сделал несколько удачных инвестиций и начал коллекционировать автомобили. Однажды он даже думал открыть собственный музей, но начался кризис, потом пандемия, поэтому идею пришлось отложить. Он начал продавать свои авто еще в 2020 году, но в этот раз он выставил целую коллекцию Ferrari, все 28 автомобилей находятся в идеальном состоянии и почти без пробега.

https://rmsothebys.com

Возглавляет выставленную на продажу коллекцию – великолепный Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска. Он стоит не менее 2,8 миллиона долларов. Это вторая модель в истории Ferrari, которая имеет легендарные буквы GTO, а тираж этой модели составлял всего 272 единицы. Пробег автомобиля менее 10 тысяч километров.

Еще среди интересных моделей из коллекции Петижана можно увидеть отреставрированный Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1959 года и Ferrari 250 GT/L Berlinetta 1964 года. Оба оснащены 3,0-литровым двигателем Colombo V12 с коротким блоком и, несомненно, будут проданы не менее чем по миллиону за каждый.

Как только новость про эти автомобили появилась в сети, коллекционеры со всего мира приготовили свои кошельки и ждут старта аукциона.

Напомним, что семья гонщиков на протяжении 65 лет собирала коллекцию уникальных автомобилей.