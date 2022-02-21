Очередь на четыре года вперед: новый внедорожник Lexus вызвал на рынке безумный ажиотаж

Очередь на четыре года вперед: новый внедорожник Lexus вызвал на рынке безумный ажиотаж

Это рекордная задержка бренда.

Компания Lexus сообщила своим клиентам, что очередь на новый внедорожник LS растянулась на ближайшие четыре года.

Об этом сообщает Motor1.

Внедорожники Lexus LX нового поколения поступили в продажу в Японии раньше, чем в других странах, но, похоже, автопроизводитель оказался перед непростым выбором и решил пожертвовать поставками на внутренний рынок в пользу продвижения на внешних.

Lexus обнародовал заявление, в котором говорится о задержках для некоторых продуктов марки.

“Из-за дефицита запчастей, вызванного распространением влияния коронавируса в Юго-Восточной Азии, сейчас происходит задержка производства для многих моделей транспортных средств. Мы прилагаем усилия, чтобы максимально сократить время доставки нашим клиентам, и мы ценим ваше понимание", – говорится в заявлении.

Месяцем ранее подобное заявление обнародовала материнская компания Toyota относительно нового Land Cruiser 300. Оба внедорожника делят платформу, трансмиссию и некоторые силовые агрегаты. Учитывая такую тесную связь между Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300, задержки с производством LX были предсказуемыми.

Для сравнения, ожидание нового NX может длиться больше года, RX придется ждать от трех до пяти месяцев, а флагманский седан LS – около трех месяцев. Задержка Lexus LS-внедорожника является рекордной для производителя.

За пределами Японии старт продаж Lexus LX 2022 запланирован на первый квартал этого года. Известны цены для США, где новинка будет стоить от 88 245 долларов. В Америке LX будут предлагать с единственной силовой установкой – 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом и отдачей в 409 лошадиных сил и 649 Ньютон-метров крутящего момента.

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