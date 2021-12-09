Очередь растянулась на три года вперед: новый электропикап Ford вызвал безумный спрос на рынке

На него уже собрано 200 тысяч заказов.

Компания Ford столкнулась с определенными трудностями в отношении своего нового электрического пикапа – F-150 Lightning .

Как сообщает Electrek, американский автопроизводитель столкнулся с тем, что количество заказанных клиентами машин в несколько раз превышает производственный план на многие месяцы, поэтому удовлетворить все заявки компаниям удастся всего через несколько лет.

На электропикап Ford F-150 Lightning уже собрано 200 тысяч заказов, а срок доставок клиентам этой модели растянулся на три года.

Первый день после анонса новой модели Ford собрала около 20 тысяч предварительных заказов, которые имели в виду внесение возврата депозита на сумму $100. Снабжение серийных машин начнется только в середине следующего года. К концу вторых суток с начала приема заказов количество заявок достигло 44 тысяч экземпляров, к концу июля оно выросло до 120 тысяч, а к ноябрю была преодолена планка 160 тысяч предварительных заказов.

С ноября количество заявок на поставку F-150 Lightning выросло еще на 40 тысяч штук, и теперь оно составляет 200 тысяч электромобилей. Примечательно, что три четверти заказчиков раньше никогда не имели техники марки Ford. По данным независимого опроса, оставшаяся четверть будущих покупателей пикапов F-150 Lightning намерена заменить имеющиеся у них бензиновые машины родственной серии. Еще 40% заказчиков имеют электромобиль другой марки, а 11% владельцы электромобиля Tesla.

Ранее компания Ford Motor объясняла, что в 2022 году сможет выпустить не более 15 тысяч электрических пикапов, в 2023 году выпустит около 55 тысяч машин, и только в 2024 году объемы производства будут увеличены до 80 тысяч пикапов, прежде чем на горизонте появится модель второго поколения. В 2025 году будет выпущено не менее 160 тысяч пикапов нового поколения.

Этому, безусловно, будет способствовать доступная по американским меркам стоимость новинки – базовую версию оценили в 39 974 долларов . Из этой суммы следует отнять 7 500, которые покупателям компенсирует государство. Что касается более дорогих вариантов, то за комплектацию XLT просят от 52 974 долларов , а топовая версия F-150 Lightning Platinum стартует с отметки 90 474 в американской валюте.

Базовая модель получит в свое распоряжение стандартную батарею и двигатель мощностью 426 л. В версии с АКБ увеличенной емкости мощность двигателя будет достигать 563 л.с. Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 4,5 секунды, имеет грузоподъемность 900 кг и способен буксировать за собой прицеп весом 4,5 тонны.

Добавим, что Ford F-150 Lightning тестировал даже президент США Джо Байден.