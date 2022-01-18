Очистка снега по-сахалински: сеть всколыхнуло видео, как в России трактор сметает снег вместе с автомобилями

Там выпал настолько большой пласт снега, что не каждый трактор справится с таким вызовом.

Когда смотришь такие видео, на душе становится грустно. Серьезные снегопады беспощадно засыпали улицы Сахалина. Люди оказались в ловушке, некоторые не могут выйти из дома, другие ищут свои автомобили.

Коммунальщики пытались решить эту проблему, но, как всегда, своим способом. Трактор чистил снег вместе с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Снега было так много, что даже большие трактора не сразу могли очистить дорогу. Поэтому где именно припаркованные авто, выявить было очень тяжело. Поэтому работники на тракторах решили не усложнять себе жизнь и начали сметать снег вместе с автомобилями. Ковш с легкостью разбрасывал железо, а владельцы машин наблюдали за этим в окно, ведь выйти из подъезда невозможно.

Но следует отметить, что сама стихия уже значительно повредила автомобили. Тонны снега просто расплющили большинство машин, а трактор завершил начатое матерью-природой.

Теперь после того, как машины были освобождены из снежного плена, люди смогли выйти к ним и оценить повреждения. Большинство автомобилей восстановить будет тяжело. Тем автовладельцам, которые заранее приобрели страховку КАСКО, проще, они получат компенсацию, а вот другим не поздоровится. Особенно пострадали те люди, для которых автомобиль – единственный источник заработка.

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