Один из крупнейших автоконцернов мира отзывает более 40 тысяч. готовых машин — причина

Один из крупнейших автоконцернов мира Toyota (Тойота) отзывает более 40 тысяч. автомобилей моделей Camry, Tacoma и Lexus и т.п. из-за потенциально поврежденных ремней безопасности

Об этом пишет Сarscoops.

Toyota объявила два отзыва, коснувшихся 147 тыс. автомобилей, в том числе Toyota Camry, Lexus RX, NX и пикапы Tacoma. Все из-за дефекта заднего центрального ремня безопасности, который мог быть поврежден при установке. В случае аварии это может снизить уровень защиты пассажиров.

Также речь идет о 106 тысячах пикапов Toyota Tacoma с полным приводом. Выяснилось, что грязь и мусор могут накапливаться в колесных арках, что вызывает износ тормозных магистралей. Проблема касается моделей с 17-дюймовыми колесными дисками.

Toyota будет сообщать владельцам с апреля 2025 года. Все ремонтные работы будут производиться бесплатно в официальных дилерских центрах.

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