Один из крупнейших производителей подшипников уходит с российского рынка

Теперь тяжелая промышленность РФ находится под опасностью.
Базирующаяся в Швеции компания SKF заявила, что прекращает свою работу в стране-агрессоре из-за нападения на Украину.
Это означает, что ГАЗ, КамАЗ и некоторые из производителей вагонов останутся без важных деталей для создания своей продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Подшипники – это очень важная составляющая для производства вагонов и автомобилей. Так что без них, производство может остановиться, или производителям придется переходить к менее качественным запчастям.
Напомним, что у компании SKF есть собственный завод в Твери, на котором и держалась тамошняя промышленность. По данным Дубилета, SKF остановил свой завод и прекратил поставки подшипников, о чем на внутреннем портале компании сообщил президент.
Читайте также:
Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны с Украиной