Один из крупнейших производителей подшипников уходит с российского рынка

Один из крупнейших производителей подшипников уходит с российского рынка

Теперь тяжелая промышленность РФ находится под опасностью.

Базирующаяся в Швеции компания SKF заявила, что прекращает свою работу в стране-агрессоре из-за нападения на Украину.

Это означает, что ГАЗ, КамАЗ и некоторые из производителей вагонов останутся без важных деталей для создания своей продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Подшипники – это очень важная составляющая для производства вагонов и автомобилей. Так что без них, производство может остановиться, или производителям придется переходить к менее качественным запчастям.

Напомним, что у компании SKF есть собственный завод в Твери, на котором и держалась тамошняя промышленность. По данным Дубилета, SKF остановил свой завод и прекратил поставки подшипников, о чем на внутреннем портале компании сообщил президент.

Читайте также:

Какие автомобильные компании покинули рынок России из-за войны с Украиной