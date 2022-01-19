Один из лидеров мирового автопроизводства остановит заводы на всей планете

Это приведет к невыпуску 150 тысяч машин.

Компания Toyota приняла решение остановить заводы по всему миру.

Об этом сообщает Automotive News Europe.

Один из лидеров мирового автопроизводства готовится остановить конвейеры в феврале 2022 года. Тогда остановят 11 линий на 8 заводах из 14, расположенных на территории Японии. В частности, было принято решение остановить Toyota Auto Body Fujimatsu, на котором собирают новое поколение венов Voxy и Noah. Даты простаивания – 1-4 февраля затем 7-12 и 14-16. Суммарно в течение месяца предприятие будет простаивать 13 дней. Чуть меньше – 12 дней – не будет работать завод Toyota Motor Motomachi, где налажено производство хэтчбека GR Yaris. Остальные заводы марки пойдут на вынужденные каникулы на меньший срок.

Компания многие месяцы не меняла плана, согласно которому по итогам нынешнего фискального года (до 31 марта) собиралась выпустить девять миллионов автомобилей. Однако цель оказалась недостижимой: из-за долгоиграющего дефицита микроэлектроники заводы придется отправлять в простаивание, что выльется в сокращение месячного плана примерно на 150 тысяч автомобилей.

Таким образом, в феврале заводы Toyota выпустят около 700 тысяч автомобилей, тогда как для выполнения плана требуется не менее 860 тысяч. Приблизительно половина "потерянных" экземпляров придется на заводы в Японии, остальные 75 тысяч машин не выпустят предприятия за рубежом.

Простойки на родине отразятся на объемах производства Toyota Prius, RAV4, C-HR и Camry, а также моделей Lexus – седанов LS и IS и кроссоверов NX и UX.

Ранее рассказывалось о том, что концерн Toyota Motor стал лидером по продажам автомобилей на рынке США, сдвинув General Motors, который "хозяйничал" там 91 год.