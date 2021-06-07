Один из мировых автопроизводителей объявил о прекращении выпуска машин на ДВС

Тенденция перехода на "зеленый" транспорт продолжается.

Компания FIAT объявила о прекращении выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Об этом рассказал генеральный директор итальянского автопроизводителя и директор по маркетингу Stellantis Оливер Франсуа.

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Отмечается, что идея перейти на электротягу стала результатом создания нового поколения модели FIAT 500e. Он изначально был задуман исключительно как EV.

"Решение о запуске модели 500 только в электронном виде было принято до пандемии. Уже тогда мы были убеждены, что мир больше не может идти на "компромиссы". Фактически, изоляция была лишь последним из полученных нами предупреждений", — отметил Франсуа.

Так, компания хочет снизить стоимость электромобилей за счет дальнейшего развития аккумуляторных технологий и инфраструктуры зарядки. Теоретически это приведет к появлению электромобилей, которые будут стоить и работать так же, как их бензиновые аналоги, а также к наличию легкодоступной сети быстрой зарядки для всех, независимо от местоположения. Со стороны FIAT это потребует больших усилий, но они уверены, что справятся с этой задачей.

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Вдобавок к этому, FIAT намерен переоборудовать крышу своей фабрики Lingotto в Турине, где находится заброшенный испытательный полигон, в самый большой висячий сад в Европе, в котором будет больше 27 тысяч различных растений. Это не только снизит количество вредных выбросов в атмосфере города, но и разнообразит местную флору и фауну.

FIAT планирует начать переход на "зеленый" транспорт до 2030 года.

Ранее исследователи сделали громкое заявление относительно стоимости электромобилей.

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