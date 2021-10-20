Один из них собирается на ЗАЗ: специалисты назвали финалистов конкурса "Лучший автомобиль для покупки в Европе"

Один из них собирается на ЗАЗ: специалисты назвали финалистов конкурса "Лучший автомобиль для покупки в Европе"

В списке оказались шесть моделей.

Жюри премии Autobest определили финалистов, которые будут бороться за почетное звание Best Buy Car of Europe 2022 (Лучший автомобиль для покупки в Европе).

Об этом сообщает Motoring Research.

Так, в окончательный список номинантов конкурса Autobest вошли пять компактных кроссоверов: Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, который собирается на ЗАЗ и Toyota Yaris Cross, а также хэтчбек Skoda Fabia.

Group Renault

Hyundai News

int-media.opel.com

Associated Press

motor1.com

skoda-storyboard.com

Победитель определится после проведения в конце ноября общего тест-драйва всех финалистов на испытательном полигоне в окрестностях Вены. В финальном голосовании примут участие 32 автомобильных журналиста из 32 европейских стран. Результаты конкурса будут объявлены в середине декабря.

Отметим, что в прошлом году жюри Autobest вручило премию "Лучший автомобиль для покупки в Европе" хэтчбеку Seat Leon четвертого поколения.

Ранее эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года в Европе.

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