Один из них собирается на ЗАЗ: специалисты назвали финалистов конкурса "Лучший автомобиль для покупки в Европе"

В списке оказались шесть моделей.
Жюри премии Autobest определили финалистов, которые будут бороться за почетное звание Best Buy Car of Europe 2022 (Лучший автомобиль для покупки в Европе).
Об этом сообщает Motoring Research.
Так, в окончательный список номинантов конкурса Autobest вошли пять компактных кроссоверов: Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, который собирается на ЗАЗ и Toyota Yaris Cross, а также хэтчбек Skoda Fabia.
Победитель определится после проведения в конце ноября общего тест-драйва всех финалистов на испытательном полигоне в окрестностях Вены. В финальном голосовании примут участие 32 автомобильных журналиста из 32 европейских стран. Результаты конкурса будут объявлены в середине декабря.
Отметим, что в прошлом году жюри Autobest вручило премию "Лучший автомобиль для покупки в Европе" хэтчбеку Seat Leon четвертого поколения.
Ранее эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года в Европе.