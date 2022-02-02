Украинец собрал невероятную коллекцию автомобилей Porsche

В коллекции украинца насчитывается 30 эксклюзивных автомобилей.

Мало кто знает, но одна из самых больших коллекций спортивных автомобилей Porsche находится в Украине. Коллекционеру Станиславу Виленскому из города Днепр удалось собрать под одной крышей 30 автомобилей.

В его коллекции можно найти действительно редкие автомобили. Об этом сообщается на официальном сайте Porsche.

Владелец потрясающей коллекции рассказал, что он влюбился в автомобили марки после того, как в 2005 году его товарищ в Германии дал проехаться на Porsche 911 GT3 в 996 кузове.

В коллекции украинца можно увидеть один из самых ранних Porsche 901 с порядковым номером 473, именно так раньше называлась культовая модель 911. Ну и какая может быть коллекция без суперкара Porsche Carrera GT, поэтому в этом гараже она также присутствует. Единственный в Украине Porsche 959, конечно, тоже в этой коллекции.

Конечно, все автомобили в идеальном состоянии и для того чтобы они не теряли своих сил, владелец постоянно на них ездит. Да есть автомобиль и на повседневную езду – Porsche 911 GT3 991 с механической коробкой передач. Шикарный и быстрый автомобиль, на котором приятно передвигаться по городу.

Интересных автомобилей в коллекции уже много, но с каждым годом владелец пытается увеличить их количество. Так что, возможно, скоро мы увидим еще больше интересных и необычных Porsche.

Напомним, что недавно Porsche Taycan установил новый рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса.