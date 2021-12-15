Один из самых дешевых электромобилей мира поступит в продажу в необычном виде

Один из самых дешевых электромобилей мира поступит в продажу в необычном виде

Концепт был представлен в начале 2021 года.

Американский концерн General Motors совместно с китайской компанией SAIC в скором времени выведут в продажу электромобиль — Wuling Hongguang Mini EV Cabrio.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Отметим, что эта модель была представлена концептом еще весной. Так, главным отличием от донора, которым является Hong Guang Mini EV, является складная мягкая крыша.

Своими размерами кабриолет отличается от представленного ранее хэтчбека. Длина – 3 059 мм (-2 мм), ширина – 1 521 мм (+1 мм), высота – 1 614 мм (-45 мм). Размер колесной базы обеих моделей – 2 010 мм.

В движение кабриолет приводит электромотор с отдачей 40 л.с., позволяющий разгоняться до 100 км/ч. Запас хода составляет 300 км. Разумеется, что открытая версия будет иметь другие числа дальнобойности за счет конфигурации аэродинамики и массы.

В продажу Wuling Hongguang Mini EV Cabrio поступит в начале 2022 года, а его ориентировочная стоимость составит 4,5 тысячи долларов.

В последнее время Wuling практически перестал развивать модельный ряд полноразмерных автомобилей, делая акцент сугубо на миниатюрных электрокарах. Одним из недавних анонсов стал двухместный Nano EV, представляющий собой ребрендинговый Baojun E200.

В движение "обычный" Hongguang Mini EV приводит электромотор мощностью 27 л.с., позволяющий разгоняться до 100 км/ч. Запас хода в 120 км снабжает батарея емкостью 9,2 кВтч. Также доступна более дальнобойная версия, которая комплектуется аккумулятором на 13,8 кВт/ч и может проехать на одном заряде до 170 км.