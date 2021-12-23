Один из самых дешевых японских электрокаров начали продавать массово

Автомобиль в базовой комплектации стоит чуть больше 14 тысяч долларов.

Небольшой двухместный электрокар Toyota C+pod теперь могут приобрести все желающие. Раньше они были доступны только для представителей муниципальных служб или для корпоративных клиентов.

Маленький сити кар будет стоить чуть больше 14 000 долларов. За год лимитированных продаж электрокар зарекомендовал себя только с положительной стороны, поэтому японцы решили запустить его в массовое производство. Об этом изготовитель сообщает на своем официальном сайте.

Эта "электричка" предназначена для непродолжительных поездок по городу, поэтому габариты у нее даже меньше чем у Smart ForTwo: в длину он 2490мм, а ширина и высота — 1290 и 1550 мм. Конструкция кузова изготовлена из металла, а вот все накладные панели отлиты из пластика, поэтому автомобиль достаточно легок – всего 670 кг в базовой комплектации.

https://mag.toyota.co.uk

Для того чтобы сэкономить хоть немного места в салоне, инженеры убрали центральный тоннель. Монохромный дисплей отображает все важные показатели, а все остальные опции авто управляются традиционными аналоговыми кнопками. Конечно, за такую цену в базовой комплектации не будет кондиционера и даже электропривода стекла, но на ходовые качества это никак не влияет.

В движение электрокар приводит маленький электромотор мощностью 12,5 лошадиных сил. Аккумулятор у автомобиля также небольшой — 9,06 кВт·ч, и, несмотря на небольшую емкость, от одного заряда электромобиль может проехать 150 километров. Чтобы пополнить запас энергии, потребуется 16 часов.

Для тех, кто любит комфорт, Toyota предлагает топовую версию C+pod. Она будет иметь все современные опции и традиционный кондиционер, и стоит ненамного больше – 15 000 долларов.

Напомним, что британцы назвали авто, не требующие от владельца лишних расходов.