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Один из самых популярных электрокаров Европы получил ноль звезд за безопасность

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Один из самых популярных электрокаров Европы получил ноль звезд за безопасность

Group Renault

Электромобиль от Renault не прошёл проверку по безопасности от Euro NCAP.

Независимое агентство Euro NCAP провело тестирование 10 автомобилей и согласно результатам, самую плохую оценку получил популярный электрокар Renault Zoe. Машина получила 0 звезд по безопасности.

Renault Zoe впервые тестировался в 2013 году, тогда у него было 5 звезд, но с тех пор компания Renault удалила из модели ключевые элементы пассивной безопасности. Об этом сообщает издание WHAT CAR?

По предварительным данным, такие изменения в оборудовании автомобиля обусловлены тем, что на рынке полупроводников произошел дефицит. Поэтому у автопроизводителя просто нет возможности добавить все функции в свой электромобиль. Это решение временное, но пока в такой комплектации Renault Zoe значительно отстает от конкурентов.

© Group Renault
Group Renault

По данным Euro NCAP автомобиль получил низкую оценку в категории систем безопасности, где она показала себя гораздо хуже, чем большинство других машин. Модель не справилась с защитой взрослых пассажиров в аварийных ситуациях.

Но не только Zoe показала столь низкий результат. Например, еще один автомобиль из Renault Group – новая Dacia Spring получила лишь одну звезду. Машина показала плохой результат во всех категориях, включая защиту взрослых пассажиров и детей. Dacia Spring лишена многих ключевых систем активной безопасности, направленной на предотвращение столкновения. По этому, такая оценка никого не удивила.

В этом тестировании также есть автомобили, которые показали себя гораздо лучше: BMW iX, Genesis G70 и GV70, Mercedes EQS, Nissan Qashqai, Skoda Fabia и Volkswagen Caddy получили пять звезд, а вот новый электрический Fiat 500 чуть-чуть не дотянул и получил 4 звезды.

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