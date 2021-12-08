Один из самых популярных электрокаров Европы получил ноль звезд за безопасность

Электромобиль от Renault не прошёл проверку по безопасности от Euro NCAP.

Независимое агентство Euro NCAP провело тестирование 10 автомобилей и согласно результатам, самую плохую оценку получил популярный электрокар Renault Zoe. Машина получила 0 звезд по безопасности.

Renault Zoe впервые тестировался в 2013 году, тогда у него было 5 звезд, но с тех пор компания Renault удалила из модели ключевые элементы пассивной безопасности. Об этом сообщает издание WHAT CAR?

По предварительным данным, такие изменения в оборудовании автомобиля обусловлены тем, что на рынке полупроводников произошел дефицит. Поэтому у автопроизводителя просто нет возможности добавить все функции в свой электромобиль. Это решение временное, но пока в такой комплектации Renault Zoe значительно отстает от конкурентов.

Group Renault

По данным Euro NCAP автомобиль получил низкую оценку в категории систем безопасности, где она показала себя гораздо хуже, чем большинство других машин. Модель не справилась с защитой взрослых пассажиров в аварийных ситуациях.

Но не только Zoe показала столь низкий результат. Например, еще один автомобиль из Renault Group – новая Dacia Spring получила лишь одну звезду. Машина показала плохой результат во всех категориях, включая защиту взрослых пассажиров и детей. Dacia Spring лишена многих ключевых систем активной безопасности, направленной на предотвращение столкновения. По этому, такая оценка никого не удивила.

В этом тестировании также есть автомобили, которые показали себя гораздо лучше: BMW iX, Genesis G70 и GV70, Mercedes EQS, Nissan Qashqai, Skoda Fabia и Volkswagen Caddy получили пять звезд, а вот новый электрический Fiat 500 чуть-чуть не дотянул и получил 4 звезды.

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