Один из самых успешных выходов на биржу: мирового автопроизводителя оценили более чем в 18 млрд долларов

Один из самых успешных выходов на биржу: мирового автопроизводителя оценили более чем в 18 млрд долларов

Его акции выросли на 11%.

Шведский производитель автомобилей Volvo осуществил первый выход на биржу ( IPO ).

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после этого шага стоимость акций компании выросла на 11%, до 58,5 шведской кроны в начале торгов на бирже в Стокгольме. На пике стоимость бумаг на бирже поднялась 29 октября до отметки 60,94 кроны, что на 14,98% выше уровня первоначального размещения бумаг.

Volvo cars также несколько снизила оценку бренда: выпуск новых акций был сокращен с 25 млрд до 20 млрд шведских крон ($2,9 и $2,32 млрд соответственно). Начальная стоимость каждой составила 53 шведские кроны ($6,16).

По результатам IPO инвесторы оценили автомобильную компанию в 158 млрд шведских крон (около $18,6 млрд). Компания продала около 380 млн новых акций и привлекла около 20 млрд крон ($2,3 млрд). По подсчетам Bloomberg, размещение Volvo Car стало одним из самых крупных IPO в Европе с тех пор, как в январе польская почтовая компания InPost привлекла 2,8 млрд евро.

Компания сообщила, что спрос на ее акции значительно превысил предложение на фоне высокого интереса к ним со стороны институциональных инвесторов из Швеции и других стран, а также индивидуальных инвесторов из скандинавских стран.

Денежные средства, привлеченные в ходе IPO, будут направлены Volvo на финансирование реализации ее стратегии, говорится в сообщении компании. К 2030 году Volvo планирует выпускать только электромобили и рассчитывает добиться углеродной нейтральности ее операций до 2040 года.

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