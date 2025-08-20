Один популярный предмет в машине становится опасным при высоких температурах: о чем идет речь

Водитель / © Pixabay

Водители получили срочное предупреждение: этим летом из автомобилей следует убрать один популярный предмет, который в жаркую погоду может представлять серьезную угрозу безопасности.

Об этом пишет издание Ехргеѕѕ.

Речь идет об аэрозольных баллончиках — от дезодорантов и лаков для волос до очищающих спреев. Специалисты предупреждают, что под воздействием высоких температур такие баллончики могут становиться нестабильными, а иногда даже взрываться.

Хотя Великобритания уже пережила самые горячие дни летней волны, синоптики прогнозируют, что в течение банковских выходных в Лондоне температура воздуха может достигать около +25°C. В то же время температура внутри автомобиля, припаркованного под прямым солнцем, может быстро расти до значительно более высоких показателей, превышая безопасные нормы.

По словам экспертов, "аэрозольные баллончики под давлением — такие как дезодоранты, освежители воздуха, спреи для волос или очищающие средства — становятся чрезвычайно опасными, если оставить их в горячем автомобиле.

Когда температура внутри салона повышается, растет и давление в баллончике. Если оно станет слишком высоким, баллончик может взорваться, что создает серьезный риск возгорания и травм. Даже если не произойдет взрыва, высокая температура может испортить содержимое, снизить эффективность и привести к протечкам".

Специалисты отмечают, что температура внутри машины может подниматься от +24°C до +38°C всего за десять минут пребывания на солнце. Через полчаса она может достичь +50°C, а в отдельных случаях — даже +60°C.

Представители компании WeBuyAnyCar отмечают, что температуры свыше +50°C считаются опасными для аэрозольных баллончиков.

Эксперты рекомендуют водителям, которым обязательно нужно перевозить аэрозольные баллончики, размещать их подальше от прямого солнечного света. Безопаснее всего — в багажнике или бардачке, тогда как оставлять баллончики в дверных карманах не стоит, поскольку они попадают под прямые солнечные лучи.

Специалисты Dick Lovett советуют: "Всегда проверяйте инструкции производителя. Если нужно оставить баллончики в автомобиле, обязательно храните их в тени. Однако по возможности лучше вообще избегать их нахождения в салоне во время жары".

Стоит отметить, что на многих аэрозольных баллончиках указана максимально допустимая температура хранения, которая часто ниже +50°C — порог, который легко превышается в автомобиле летом. Это касается даже спреев для удаления льда, которые зимой безопасны, но в жаркое время могут представлять опасность.

Напомним, ранее мы писали о том, что летняя жара "душит" двигатель, выжигает краску и высушивает аккумулятор, причем незаметно. Также есть 5 неожиданных угроз для машины.