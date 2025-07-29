Один простой фильтр, спасающий ваши легкие и кондиционер: когда время его менять

Кондиционер в авто / © Getty Images

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В летнюю жару многие водители сталкиваются с ситуацией, когда кондиционер в салоне почти не работает: воздух едва дует, а иногда и пахнет затхлостью. Перед тем как записываться на дорогостоящую диагностику, стоит проверить один небольшой, но очень важный элемент — салонный фильтр. Именно он отвечает за чистоту воздуха, которым вы дышите во время поездок и влияет на эффективность работы вентиляционной системы.

Об этом пишет «Автопилот».

Салонный фильтр — это больше, чем просто «бумажка». Он задерживает пыль, аллергены, сажу, частицы резины, бактерии и даже споры плесени. Со временем этот фильтр превращается в настоящий барьер, блокирующий воздух. Результат — слабый обдув, перегрев салона, повышенная нагрузка на вентилятор и неприятный запах.

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Особенно опасна ситуация, когда влага способствует размножению бактерий в фильтре, которые и влекут за собой характерный затхлый запах в машине.

Специалисты советуют менять салонный фильтр каждые 10-15 тысяч км или хотя бы раз в год. Но если вы часто ездите по пыльным дорогам или стоите в городских пробках, менять его следует чаще. Признаки, что пора действовать: слабый обдув, запотевание стекла во влажную погоду и неприятный запах.

Хорошо то, что замена фильтра — простая процедура, с которой справится даже неопытный водитель. В большинстве моделей авто он расположен за бардачком или у лобового стекла. Достаточно снять крышку, вытащить старый фильтр (часто поражающий количеством грязи), по желанию почистить нишу и установить новый.

Специалисты советуют обращать внимание на угольные фильтры — лучше борются с неприятными запахами и задерживают вредные вещества. Не стоит пытаться «реанимировать» старый фильтр продувкой — это лишь временное решение, не восстанавливающее его свойств.

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Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.