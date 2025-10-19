ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
72
Время на прочтение
3 мин

Одна формальность спасает водителей от штрафов за ПДД: о чем идет речь

Водители пользуются правовыми механизмами и выигрывают дела против полиции.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полиция

Полиция

В Украине водители начали активно использовать юридический инструмент, который позволяет оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения и выигрывать дела даже без сложных судебных баталий. Речь идет не о хитрых лазейках в законодательстве, а об элементарном несоблюдении процессуальных норм со стороны правоохранителей.

Об этом пишут Экономические новости.

Представители юридического сообщества фиксируют системную проблему: патрульные полицейские часто не разъясняют водителям их процессуальные права при составлении протоколов. По нормам административного законодательства, каждое лицо должно быть уведомлено о праве на защитника, возможность давать объяснения, не свидетельствовать против себя и обжаловать решение. Отсутствие такого разъяснения автоматически делает процедуру привлечения к административной ответственности незаконной. Судебная практика подтверждает, что даже очевидное нарушение ПДД не является основанием для штр

Например, в Днепре местный суд отменил штраф в 510 гривен за проезд на запрещающий сигнал светофора именно из-за нарушения процессуальных норм. Подобные решения фиксируются и в Киеве, Харькове и Львове. Статистика показывает, что большинство водителей даже не догадываются о наличии такого юридического механизма и платят штрафы, хотя имеют основания для обжалования. По оценкам экспертов, до 40% постановлений содержат процессуальные недостатки, которые можно использовать для защиты своих прав.

Специалисты по автомобильному праву рекомендуют несколько практических шагов для водителей. Прежде всего важно фиксировать общение с патрульным: видео или аудиозапись коммуникации может стать решающим доказательством в суде. Законодательство позволяет гражданам вести фиксацию действий полиции в публичных местах.

Во-вторых, необходимо внимательно изучать постановление. Документ должен содержать четкое описание правонарушения со ссылкой на конкретную норму ПДД, дату, время и точное место происшествия. Особое внимание следует обращать на формулировку относительно разъяснения прав: простое «права разъяснены» без конкретизации может считаться недостаточным.

В-третьих, важно действовать своевременно. Законодательство устанавливает десятидневный срок для обжалования постановления с момента его получения. Пропуск этого срока можно восстановить через суд по уважительным причинам, но лучше реагировать оперативно. Система «Электронный суд» значительно упрощает процедуру: водитель может подать документы онлайн, используя электронную подпись, без необходимости личного визита в канцелярию. Альтернативно можно обратиться непосредственно в судебную канцелярию по месту вынесения постановления.

Эксперты по административному праву отмечают, что суды последовательно придерживаются принципа приоритета процессуальных норм. Если нарушен порядок привлечения к ответственности, материальная сторона дела, то есть сам факт нарушения ПДД, отходит на второй план. Кроме того, следует помнить о других критических аспектах: технические средства фиксации, такие как радары и камеры, должны иметь документы о проверке и калибровке, а показания патрульного без подтверждающих доказательств могут быть недостаточными основаниями для наложения штрафа.

Впрочем, эксперты предупреждают, что знание и использование этого механизма не должно превращаться в способ уклониться от ответственности. Это инструмент контроля за соблюдением законности при работе правоохранительных органов. Безопасность дорожного движения остается приоритетом, и она не должна приноситься в жертву формальным процедурным недостаткам.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики исследовали страховые данные за последние два года, чтобы выяснить, владельцы каких из 30 самых популярных марок автомобилей накапливают больше всего штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie