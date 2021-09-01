Одна из моделей LADA получила мультимедийный дисплей в стиле Tesla: в Сети с этого посмеялись

Одна из моделей LADA получила мультимедийный дисплей в стиле Tesla: в Сети с этого посмеялись

На рынок она выйдет в 2022 году.

"АвтоВАЗ" готовит обновление бюджетной LADA Vesta.

Так, фотошпионам удалось снять салон этой модели. Соответствующие фотографии были опубликованы в группе "Русский автомобиль".

Рестайлинова версия LADA Vesta получит внутри цифровую панель приборов и вертикально ориентированный дисплей мультимедиа в стиле Tesla.

Для модели по-прежнему предлагались цифровые приборные панели, но тогда их поставляли сторонние производители. Теперь такое решение производитель включил в список штатного оборудования. С появлением заводской виртуальной "приборки" изменился и козырек: в обновленной Vesta он не разделен на сектора и выполнен из глянцевого материала с практически зеркальным эффектом, в котором отражается экран. Графика панели выполнена в бывшей бело-оранжевой цветовой схеме.

motor.ru

Ниже видны элементы управления климат-контролем, заимствованные у Renault Arkana: вместо двух шайб теперь применены три. Отдельный экран исчез, а данные выводятся на встроенные мини-дисплеи в шайбах. Впрочем, некоторым пользователям обновления, похоже, не понравилось. Они высмеяли "начинку" LADA Vesta.

Первые экземпляры LADA Vesta FL могут сойти с конвейера уже осенью. Они будут сходить небольшими партиями в тестовом режиме, а полноценную сборку запустят ближе к началу следующего года.

Ранее в Сети появились изображения обновленной LADA Vesta на странном фоне.

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