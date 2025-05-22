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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Одна кнопка в авто может снизить расход топлива — как это работает

Автомобильный эксперт раскрыл простой способ снизить расходы на топливо.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Кондиционер в авто

Кондиционер в авто / © Getty Images

Автомобильный эксперт раскрывает один простой способ снизить расход топлива — и все благодаря кнопке, которая есть почти в каждом авто.

Об этом сообщило издание Express.

Нажмите кнопку внутренней циркуляции (изображение автомобиля со стрелкой внутри), и кондиционер перестанет забирать горячий воздух снаружи. Вместо этого он будет охлаждать уже прохладный воздух в салоне, что значительно уменьшает нагрузку на двигатель и снижает расход топлива.

Вот как можно эффективно использовать кондиционер в зависимости от условий движения, чтобы сэкономить топливо и улучшить комфорт:

  • Летом: когда вы впервые садитесь в автомобиль летом, включите кондиционер и внутреннюю циркуляцию воздуха. Это обеспечит быстрое и эффективное охлаждение салона.

  • Зимой: во время движения зимой выключите кондиционер и включите внешнюю циркуляцию. Это поможет предотвратить обледенение лобового стекла и будет способствовать экономии топлива.

  • Во время дождя: когда вы едете под дождем, включите кондиционер, установите внешнюю циркуляцию и переведите поток воздуха на лобовое стекло. Это мгновенно устранит запотевание.

  • В пробке: если вы попали в пробку, включите кондиционер и внутреннюю циркуляцию. Это предотвратит попадание выхлопных газов извне в салон автомобиля.

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