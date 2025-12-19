Одна кнопка зимой может сломать авто: какую функцию советуют немедленно отключить

Автомобиль / © Фото из открытых источников

С наступлением первых морозов многие водители сталкиваются с проблемой примерзлых стеклоочистителей.

Об этом пишет UA.Motors.

После запуска двигателя дворники могут начать самопроизвольно двигаться по лобовому стеклу, создавая чрезмерную нагрузку на механизм.

Автоэксперты объясняют, что датчик дождя работает как оптический сенсор и реагирует на изменение отражения света на стекле. Зимой система часто путает иней или тонкий слой влаги с дождем и запускает дворники даже если они примерзли.

К чему это может привести

В таких условиях возрастает риск повреждения резиновых элементов и поводков. В худшем случае возможен выход из строя электромотора стеклоочистителей, что влечет дорогостоящий ремонт.

Специалисты советуют перед ночной стоянкой переводить стеклоочистители из режима AUTO в ручной режим. Утром следует убедиться, что датчик дождя выключен, а перед движением прогреть лобовое стекло обдувом или подогревом.

Механики отмечают: не следует силой отрывать щетки ото льда. Это может привести к царапинам на стекле или повреждению механизма.

Следование этим простым правилам поможет сохранить дворники, мотор и лобовое стекло, а также избежать лишних затрат зимой.

Напомним, автомеханики подчеркивают, что современные двигатели не нуждаются в длительном прогреве зимой. Эксперты советуют не включать печку сразу после запуска двигателя, чтобы не замедлять его прогрев и не создавать лишнюю нагрузку.

Для большинства авто достаточно 20–30 секунд работы на холостых оборотах и спокойного начала движения, тогда как более длительный прогрев актуален преимущественно для старых карбюраторных машин.