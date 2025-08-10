Одна незначительная ошибка водителя может привести к поломке двигателя: подробности

Автомобиль / © iStock

Реклама

Среди водителей до сих пор распространен миф, что моторное масло нужно менять каждые 3000 миль или около 5000 километров. Однако современные двигатели и масла работают более эффективно, и такой подход считается устаревшим.

Об этом пишет Express.co.uk.

Моторное масло выполняет важные функции: смазывает подвижные детали, охлаждает их, очищает продукты сгорания и защищает от коррозии. Со временем смазка теряет свои свойства, поэтому замена все же необходима. Однако современные синтетические и полусинтетические масла обладают лучшей стабильностью и дольше служат.

Реклама

Британская организация RAC рекомендует менять масло через 5000-7500 миль или даже больше в зависимости от рекомендаций производителя и условий эксплуатации. Более частая замена устарела и может повлечь излишние затраты.

Опасность заключается в попытках экономии на качестве смазки при частой замене. Дешевые масла не обеспечивают надлежащей защиты двигателя, что может привести к быстрому износу и дорогостоящему ремонту.

Выбор масла зависит от модели авто, возраста и погодных условий. Лучше соблюдать рекомендации производителя в руководстве по эксплуатации или обращаться к специалистам. Правильный уход за двигателем поможет продлить его ресурс и избежать поломок.

Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.