Одна ошибка при выходе из авто может привести к ДТП: что советуют водителям

Эксперты по безопасности дорожного движения призывают водителей внимательнее относиться к выходу из автомобиля, ведь именно во время открывания дверей часто случаются опасные ситуации на дороге. Именно в этот момент часто происходят аварийные ситуации с участием велосипедистов, мотоциклистов и пользователей электросамокатов. Для уменьшения количества таких случаев водителям советуют использовать технику «Dutch reach», или «голландское протягивание».

Методика появилась в Нидерландах и предусматривает другой способ открывания дверей при выходе из автомобиля. Водителю рекомендуют открывать дверь не ближней, а дальней рукой. То есть вместо левой руки использовать правую.

По словам специалистов, такое движение автоматически заставляет человека повернуть корпус в сторону двери, а также посмотреть в боковое зеркало и окно. Благодаря этому водитель имеет больше шансов заметить велосипедиста, мотоциклиста или другой транспорт, который движется рядом с припаркованным автомобилем.

Эксперты отмечают, что многие аварийные ситуации связаны именно с так называемым «dooring». Так называют столкновение с внезапно открывшейся дверью автомобиля.

Техника «голландского протягивания» уже стала частью обучения водителей в нескольких европейских странах. В частности, ее включили в программы подготовки в Нидерландах, Дании и Великобритании. Кроме этого, там регулярно проводят информационные кампании, которые напоминают о правилах безопасного выхода из автомобиля.

В Великобритании за опасное открывание дверей транспортного средства предусмотрен штраф до 1000 фунтов стерлингов. Это примерно 55 тысяч гривен или 1350 долларов.

Специалисты напоминают, что водитель обязан убедиться в безопасности выхода из автомобиля перед тем, как открыть дверь. Если возникает аварийная ситуация или происходит столкновение, ответственность обычно возлагается именно на того, кто открыл дверь.

