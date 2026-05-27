Одна ошибка при замене масла может «убить» двигатель авто: детали

Замена масла

Замена моторного масла считается одной из самых простых и распространенных процедур технического обслуживания автомобиля. Ее выполняют как в дилерских центрах, так и в пунктах быстрого сервиса. Однако даже незначительная ошибка во время этой процедуры может обернуться серьезной поломкой двигателя и дорогостоящим ремонтом.

Об этом сообщило издание Slashgear.

Причиной критической неисправности может стать уплотнительное кольцо — небольшая петлеобразная прокладка, которая обеспечивает герметичность между деталями двигателя. В моторе оно выполняет важную функцию: не дает маслу попадать в камеру сгорания и помогает поддерживать правильное давление масла в системе.

Одним из примеров такой ошибки стала история с Honda Accord Hybrid 2024 года выпуска. Автомобиль перестал работать только через два года эксплуатации. Автомобильный ютубер I Do Cars, который разобрал двигатель, выяснил, что после замены масла уплотнительное кольцо установили неправильно — его зажало при монтаже. На первый взгляд такая мелочь может показаться незначительной, однако последствия оказались серьезными.

Как отмечается, потеря давления значительно уменьшила уровень смазки компонентов двигателя. Это привело к быстрому износу и нагреву деталей, в частности подшипников. Из-за контакта металла с металлом двигатель вышел из строя.

После того, как I Do Cars показал эту ошибку, многие пользователи в комментариях поделились похожими историями после обслуживания в пунктах быстрой замены масла.

В то же время компания JD Power в своем исследовании индекса послепродажного обслуживания в США (ASI) сообщила, что многие водители выбирают сторонние сервисные центры из-за скорости, более низкой стоимости и удобства обслуживания.

В исследовании также говорится, что в 2026 году клиенты, которые пользовались услугами замены масла в сторонних сервисах, были более довольны обслуживанием, чем годом ранее. Среди причин они называли тарифы, работу консультантов, время выполнения услуг и качество работы.

Несмотря на это, часть водителей считает, что дилерские центры имеют больше опыта, чем пункты быстрой замены масла, которым они доверяют меньше. В то же время некоторые автовладельцы также решают самостоятельно заменять масло.

