Нужно ли зимой затягивать ручник

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Водители часто допускают ошибки при парковке автомобиля, даже не подозревая, что постепенно повреждают коробку передач. Речь идет о неправильной последовательности использования стояночного тормоза и переключения передачи или режима P в автомобилях с автоматической трансмиссией. Специалисты советуют сначала затягивать полотенце и только после этого оставлять автомобиль на передаче или в режиме парковки.

Об этом пишет польское издание Auto Świat.

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Почему нельзя сначала включать режим P

Представим автомобиль весом около двух тонн, остановившийся даже на небольшом склоне. Если водитель сначала переводит автоматическую коробку передач в режим P, а затем отпускает тормозную педаль, машина может немного покатиться. В результате весь ее вес приходится на механизм блокировки внутри трансмиссии.

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В автоматической коробке передач за фиксацию автомобиля отвечает специальный механизм — парковочный фиксатор. Это небольшой стальной элемент, входящий в специальный паз на зубчатом колесе выходного вала.

Он предназначен для механической блокировки трансмиссии, но не должен заменять тормозную систему автомобиля. Если в припаркованную машину врежется другое транспортное средство, ударная нагрузка может повредить или сломать фиксатор. Одним из признаков проблемы может стать сопротивление и характерный металлический щелчок при переключении рычага из режима P на R или D.

Что происходит с автомобилем на механике

В машинах с механической коробкой передач ситуация несколько иная, однако неправильная парковка также может создавать дополнительную нагрузку на трансмиссию и двигатель.

Если оставить автомобиль на первой передаче или заднем ходу, его удерживает сопротивление сжатию в цилиндрах двигателя. При этом сила тяжести передается от колес через полуоси, дифференциал и шестеренчатые коробки непосредственно на коленчатый вал.

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Если автомобиль немного сместится на неровной поверхности или склоне, это может вызвать незначительную прокрутку коленчатого вала, иногда в обратном направлении.

В некоторых современных двигателях такое движение может создать проблемы с натяжителем и привести к перескакиванию или повреждению ремня ГРМ. В то же время, риск зависит от конструкции конкретного двигателя.

Как правильно парковать автомобиль

Производители автомобилей в своих инструкциях рекомендуют соблюдать правильную последовательность действий, чтобы не создавать лишней нагрузки на трансмиссию.

Правильный алгоритм парковки такой:

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полностью остановить автомобиль, удерживая нажатой педаль тормоза;

включить стояночный тормоз, не отпуская педали;

отпустить педаль тормоза, чтобы вес автомобиля пришелся на стояночный тормоз;

только после этого включить режим P в автомобиле с автоматической коробкой передач или оставить первую передачу или задний ход в машине с механикой.

На крутом склоне также рекомендуется поворачивать передние колеса в направлении бордюра при парковке на спуске или в противоположную сторону, если автомобиль оставляют на подъеме.

Можно ли не пользоваться электронным полотенцем

В современных автомобилях все чаще устанавливают электрический стояночный тормоз. Оно может автоматически активироваться после отключения зажигания и отпускать тормоза во время начала движения. Однако наличие электронного управления не означает, что водителю больше не нужно следить за правильной парковкой.

Некоторые системы дополнительно регулируют силу прижима тормозных колодок после охлаждения нагретых дисков. Однако электроника не изменяет основополагающего принципа: автомобиль сначала должен удерживаться стояночным тормозом, а не механизмом блокировки коробки передач.

Нужно ли зимой затягивать ручник

Часть водителей зимой избегает использования ручного тормоза из-за опасений, что он замерзнет. Такая проблема действительно возможна, если в поврежденные защитные оболочки тормозных тросов попадает влага, которая при низких температурах замерзает и блокирует колеса. Но полностью отказываться от стояночного тормоза не стоит. Рекомендуется регулярно проверять состояние тросов и защитных оболочек и своевременно заменять изношенные детали.

По данным Auto Świat, ремонт или замена тормозных тросов обычно обходится в несколько сотен злотых, тогда как восстановление поврежденного механизма парковки автоматической коробки может стоить несколько тысяч злотых.

Поэтому правильная последовательность парковки — это всего несколько секунд, но помогает избежать потенциально дорогого ремонта.

Напомним, если окна автомобиля зимой запотевают даже при включенном обогреве, причина может заключаться в неправильной настройке системы вентиляции.

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