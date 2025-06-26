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Одна поездка может обойтись в 51 тысячу: за какое нарушение ПДД грозит такой штраф
Забудьте о правах: какие нарушения ПДД могут стоить водителю 51 000 грн и оставить его без удостоверения на 10 лет? Патрульные предупреждают о самых суровых наказаниях в Украине.
В Украине существует множество видов административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако некоторые действия за рулем могут стоить очень дорого. И речь не только о деньгах — в определенных случаях водитель рискует еще остаться без удостоверения на многие годы.
Патрульные напоминают водителям, когда штраф может составить 51 тысячу гривен, а также какие дополнительные санкции предусматривает закон, передает SUV News.
Самая дорогая ошибка на дороге
Максимальное наказание предусмотрено за управление транспортным средством в состоянии опьянения — алкогольного, наркотического или под влиянием препаратов, влияющих на внимание и реакцию водителя.
В опасной ситуации оказывается также тот, кто:
позволил сесть за руль нетрезвому водителю;
отказался проходить медицинское обследование на состояние опьянения или воздействие медицинских препаратов.
Как растет наказание
Первое нарушение — штраф 17 000 грн и лишение прав на 1 год.
Второе за год — уже 34 000 грн, а управлять автомобилем будет запрещено на три года.
Третий случай — максимальное наказание:
штраф 51000 грн,
лишение водительского удостоверения на 10 лет,
конфискация автомобиля, которым было совершено нарушение.
Почему это так серьезно
В Министерстве внутренних дел неоднократно подчеркивали: водители под действием алкоголя или наркотиков одна из основных причин смертельных ДТП в Украине. Именно поэтому санкции за подобные действия настолько жесткие.
Нарушение, связанное с опьянением за рулем, — одно из самых серьезных в ПДД. Оно не только опустошит кошелек, но может навсегда разрушить водительскую карьеру. Лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом, чем попасть под уголовную ответственность и лишиться всего. Кроме того, вы должны помнить, что безопасность на дороге — это самое главное и для вас и для других участников дорожного движения.
Напомним, водителям посоветовали, как избежать роковой ошибки, «убивающей» двигатель авто.