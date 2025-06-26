Одна поездка может обойтись в 51 тысячу: за какое нарушение ПДД грозит такой штраф

Штраф / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

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В Украине существует множество видов административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако некоторые действия за рулем могут стоить очень дорого. И речь не только о деньгах — в определенных случаях водитель рискует еще остаться без удостоверения на многие годы.

Патрульные напоминают водителям, когда штраф может составить 51 тысячу гривен, а также какие дополнительные санкции предусматривает закон, передает SUV News.

Самая дорогая ошибка на дороге

Максимальное наказание предусмотрено за управление транспортным средством в состоянии опьянения — алкогольного, наркотического или под влиянием препаратов, влияющих на внимание и реакцию водителя.

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В опасной ситуации оказывается также тот, кто:

позволил сесть за руль нетрезвому водителю;

отказался проходить медицинское обследование на состояние опьянения или воздействие медицинских препаратов.

Как растет наказание

Первое нарушение — штраф 17 000 грн и лишение прав на 1 год.

Второе за год — уже 34 000 грн, а управлять автомобилем будет запрещено на три года.

Третий случай — максимальное наказание:

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штраф 51000 грн,

лишение водительского удостоверения на 10 лет,

конфискация автомобиля, которым было совершено нарушение.

Почему это так серьезно

В Министерстве внутренних дел неоднократно подчеркивали: водители под действием алкоголя или наркотиков одна из основных причин смертельных ДТП в Украине. Именно поэтому санкции за подобные действия настолько жесткие.

Нарушение, связанное с опьянением за рулем, — одно из самых серьезных в ПДД. Оно не только опустошит кошелек, но может навсегда разрушить водительскую карьеру. Лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом, чем попасть под уголовную ответственность и лишиться всего. Кроме того, вы должны помнить, что безопасность на дороге — это самое главное и для вас и для других участников дорожного движения.

Напомним, водителям посоветовали, как избежать роковой ошибки, «убивающей» двигатель авто.