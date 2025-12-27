Ограничение скорости становится "умнее": как будут работать цифровые дорожные знаки

Цифровой знак ограничения скорости / Иллюстративное изображение

Ограничения скорости на дорогах Техаса становятся более «умными». Штат начал широкое внедрение системы переменных лимитов и цифровых дорожных знаков , чтобы сделать трассы более безопасными.

Как сообщает Carscoops, цифровые знаки будут теперь показывать разную разрешенную скорость в зависимости от реальных условий на дороге.

Трагедия, изменившая правила

Толчком к переменам стала ужасная авария в 2021 году на трассе I-35W.

Тогда во время сильного зимнего шторма температура держалась ниже нуля более 36 часов, но официальное ограничение скорости оставалось фиксированным – 75 миль/час (около 120 км/ч). Водители не оценили уровень опасности, что привело к столкновению 133 автомобилей и гибели шести человек.

"Если мы не можем изменить ограничение скорости в соответствии с текущими условиями, безопасность под угрозой", - заявил автор законопроекта Терри Каналес.

Как это будет работать

Департамент транспорта Техаса получил полномочия временно снижать скорость из-за непогоды, плотного трафика, аварий или дорожных работ.

Скорость могут снизить максимум на 10 миль/час от обычной (например, с 70 до 60 миль/час).

Технология: Система использует камеры и детекторы для мониторинга условий. Как только опасность исчезает, знаки возвращают стандартный лимит.

Или это ловушка для водителей

У многих возникает вопрос: не станет ли это инструментом для сбора штрафов?

Эксперты уверяют, что это не скрытая «ловушка»: новая скорость становится обязательной для выполнения, только если она четко отображена на цифровом табло или электронном щите над дорогой.

Главное правило для водителей простое: смотрите на знаки, а не полагайтесь на привычку.

