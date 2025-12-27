- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Ограничение скорости становится "умнее": как будут работать цифровые дорожные знаки
Теперь лимит на трассах в Техасе может снижаться в реальном времени в зависимости от погоды, пробок или аварий, а водителей обяжут мгновенно реагировать на новые цифры на табло.
Ограничения скорости на дорогах Техаса становятся более «умными». Штат начал широкое внедрение системы переменных лимитов и цифровых дорожных знаков , чтобы сделать трассы более безопасными.
Как сообщает Carscoops, цифровые знаки будут теперь показывать разную разрешенную скорость в зависимости от реальных условий на дороге.
Трагедия, изменившая правила
Толчком к переменам стала ужасная авария в 2021 году на трассе I-35W.
Тогда во время сильного зимнего шторма температура держалась ниже нуля более 36 часов, но официальное ограничение скорости оставалось фиксированным – 75 миль/час (около 120 км/ч). Водители не оценили уровень опасности, что привело к столкновению 133 автомобилей и гибели шести человек.
"Если мы не можем изменить ограничение скорости в соответствии с текущими условиями, безопасность под угрозой", - заявил автор законопроекта Терри Каналес.
Как это будет работать
Департамент транспорта Техаса получил полномочия временно снижать скорость из-за непогоды, плотного трафика, аварий или дорожных работ.
Скорость могут снизить максимум на 10 миль/час от обычной (например, с 70 до 60 миль/час).
Технология: Система использует камеры и детекторы для мониторинга условий. Как только опасность исчезает, знаки возвращают стандартный лимит.
Или это ловушка для водителей
У многих возникает вопрос: не станет ли это инструментом для сбора штрафов?
Эксперты уверяют, что это не скрытая «ловушка»: новая скорость становится обязательной для выполнения, только если она четко отображена на цифровом табло или электронном щите над дорогой.
Главное правило для водителей простое: смотрите на знаки, а не полагайтесь на привычку.
Напомним, страшная массовая авария произошла сегодня на автобане в Японии. Из-за непогоды и льда на дороге столкнулись десятки машин, после чего вспыхнул сильный пожар.