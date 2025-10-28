Онлайн-сервисы МВД с номерными знаками временно недоступны - детали

Авто / © Pixabay

Главный сервисный центр МВД сообщил о временном прекращении работы двух онлайн-услуг в Кабинете водителя. Временно недоступны: бронирование государственных номерных знаков и продление срока платного хранения номеров.

Об этом сообщили в Главном центре МВД.

В МВД объяснили, что причиной приостановления сервисов стали изменения в постановление Кабинета Министров Украины №795. Соответственно, специалисты проводят обновление нормативной базы и техническую доработку информационных систем для приведения их в соответствие с новыми требованиями законодательства.

Пока продолжаются регламентные работы, граждане могут воспользоваться услугами непосредственно в территориальных сервисных центрах МВД. В частности, номерной знак с желаемой комбинацией можно закрепить при регистрации или перерегистрации транспортного средства, а срок хранения номера продлить при личном обращении в сервисный центр.

В МВД уверяют, что после завершения работ онлайн-услуги будут восстановлены в ближайшее время.

