Опасная омывайка: какую жидкость для стекла запрещено использовать в авто

Эксперты предостерегают от использования омывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол). Хотя он эффективно справляется с очисткой стекла, это вещество чрезвычайно токсично и запрещено для продажи в Украине.

Автомобильная омывающая жидкость – важный элемент безопасности на дороге, особенно в зимний период, когда снег, дождь и грязь могут значительно ухудшить видимость. Однако не все стеклоомыватели безопасны, и некоторые из них могут представлять серьезную угрозу для здоровья водителя и пассажиров.

Об этом напомнил Автопилот.

Эксперты предостерегают от использования омывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол). Хотя он эффективно справляется с очисткой стекла, это вещество чрезвычайно токсично и запрещено для продажи в Украине. Однако из-за низкой себестоимости и высокой эффективности его до сих пор можно найти в подпольной продаже.

Почему метанол опасен?

Метиловый спирт – сильнодействующий яд, который даже в малых дозах может вызвать серьезные осложнения, в частности:

Вдыхание паров может вызвать головокружение, тошноту, головные боли и отравление.

Длительный контакт с метанолом может привести к необратимой потере зрения, поражению нервной системы и даже летальному исходу.

Метанол улетучивается в салон автомобиля через вентиляцию, а его пары могут незаметно накапливаться в организме.

Из-за высокой токсичности метанол накапливается в тканях, причиняя вред нервной и сердечно-сосудистой системе. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют внимательно проверять состав омывайки перед покупкой и выбирать только безопасные варианты, содержащие изопропиловый спирт или этиленгликоль.

Как распознать опасную жидкость?

При выборе стеклоомывателя следует обращать внимание на следующее:

Наличие сертификатов качества и соответствия нормам безопасности.

Отсутствие метанола в составе (Methanol, CH3OH).

Цена – подозрительно дешевые варианты могут содержать запрещенный компонент.

Запах – метиловый спирт имеет резкий, сладковатый запах, похожий на ацетон.

Использование омываек с метанолом запрещено во многих странах, включая Украину, ЕС и США. Однако некоторые недобросовестные продавцы все еще предлагают опасную продукцию под предлогом легальной.

Чтобы избежать рисков, следует покупать автомобильные жидкости только в проверенных торговых точках и выбирать безопасные альтернативы.

Напомним, мойка автомобиля важна не только с эстетической точки зрения, но и для сохранения ресурса транспортного средства. Однако за систематическое нарушение правил выполнения процедуры можно жестко поплатиться. Автомойщик назвал ошибки водителей, уничтожающих кузов машины.