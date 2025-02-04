Опасная омывайка: какую жидкость для стекла запрещено использовать в авто

Эксперты предостерегают от использования омывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол). Хотя он эффективно справляется с очисткой стекла, это вещество чрезвычайно токсично и запрещено для продажи в Украине.
Автомобильная омывающая жидкость – важный элемент безопасности на дороге, особенно в зимний период, когда снег, дождь и грязь могут значительно ухудшить видимость. Однако не все стеклоомыватели безопасны, и некоторые из них могут представлять серьезную угрозу для здоровья водителя и пассажиров.
Об этом напомнил Автопилот.
Эксперты предостерегают от использования омывающих жидкостей, содержащих метиловый спирт (метанол). Хотя он эффективно справляется с очисткой стекла, это вещество чрезвычайно токсично и запрещено для продажи в Украине. Однако из-за низкой себестоимости и высокой эффективности его до сих пор можно найти в подпольной продаже.
Почему метанол опасен?
Метиловый спирт – сильнодействующий яд, который даже в малых дозах может вызвать серьезные осложнения, в частности:
- Вдыхание паров может вызвать головокружение, тошноту, головные боли и отравление.
- Длительный контакт с метанолом может привести к необратимой потере зрения, поражению нервной системы и даже летальному исходу.
- Метанол улетучивается в салон автомобиля через вентиляцию, а его пары могут незаметно накапливаться в организме.
Из-за высокой токсичности метанол накапливается в тканях, причиняя вред нервной и сердечно-сосудистой системе. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют внимательно проверять состав омывайки перед покупкой и выбирать только безопасные варианты, содержащие изопропиловый спирт или этиленгликоль.
Как распознать опасную жидкость?
При выборе стеклоомывателя следует обращать внимание на следующее:
- Наличие сертификатов качества и соответствия нормам безопасности.
- Отсутствие метанола в составе (Methanol, CH3OH).
- Цена – подозрительно дешевые варианты могут содержать запрещенный компонент.
- Запах – метиловый спирт имеет резкий, сладковатый запах, похожий на ацетон.
Использование омываек с метанолом запрещено во многих странах, включая Украину, ЕС и США. Однако некоторые недобросовестные продавцы все еще предлагают опасную продукцию под предлогом легальной.
Чтобы избежать рисков, следует покупать автомобильные жидкости только в проверенных торговых точках и выбирать безопасные альтернативы.
Напомним, мойка автомобиля важна не только с эстетической точки зрения, но и для сохранения ресурса транспортного средства. Однако за систематическое нарушение правил выполнения процедуры можно жестко поплатиться. Автомойщик назвал ошибки водителей, уничтожающих кузов машины.
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