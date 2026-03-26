Опасная ошибка водителей: эксперты ответили, когда стоит менять шины

Своевременная замена сезонных шин является важным условием безопасного вождения, однако многие автомобилисты до сих пор ориентируются исключительно на календарь. Специалисты отмечают: определяющим фактором должна быть температура воздуха, ведь именно она влияет на свойства резины.

По рекомендациям специалистов, переходить с летних шин на зимние стоит тогда, когда среднесуточная температура опускается до +5…+7°C. В таких условиях летняя резина теряет эластичность и хуже сцепляется с дорогой. Зато зимние шины остаются мягкими, что обеспечивает лучшую управляемость и более эффективное торможение.

С наступлением тепла ситуация меняется. Когда температура стабильно превышает +7°C, целесообразно устанавливать летнюю резину. Использование зимних шин в теплую погоду ускоряет их износ и может негативно влиять на управляемость авто.

Отдельно эксперты обращают внимание на перепады температур. Если погода нестабильна, ориентироваться следует не на кратковременные изменения, а на постоянные показатели в течение нескольких дней.

Еще одна типичная ошибка — откладывать замену шин до первого снега. В этот период дорожные условия уже могут быть опасными для летней резины.

Поэтому специалисты советуют не медлить и планировать замену заранее. Это поможет избежать очередей на СТО и повысит безопасность на дороге.

