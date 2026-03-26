Опасная ошибка водителей: эксперты ответили, когда стоит менять шины
Весной водители часто спешат с заменой шин или, наоборот, затягивают. Эксперты назвали точный температурный ориентир.
Своевременная замена сезонных шин является важным условием безопасного вождения, однако многие автомобилисты до сих пор ориентируются исключительно на календарь. Специалисты отмечают: определяющим фактором должна быть температура воздуха, ведь именно она влияет на свойства резины.
Об этом сообщило издание Експерт.
По рекомендациям специалистов, переходить с летних шин на зимние стоит тогда, когда среднесуточная температура опускается до +5…+7°C. В таких условиях летняя резина теряет эластичность и хуже сцепляется с дорогой. Зато зимние шины остаются мягкими, что обеспечивает лучшую управляемость и более эффективное торможение.
С наступлением тепла ситуация меняется. Когда температура стабильно превышает +7°C, целесообразно устанавливать летнюю резину. Использование зимних шин в теплую погоду ускоряет их износ и может негативно влиять на управляемость авто.
Отдельно эксперты обращают внимание на перепады температур. Если погода нестабильна, ориентироваться следует не на кратковременные изменения, а на постоянные показатели в течение нескольких дней.
Еще одна типичная ошибка — откладывать замену шин до первого снега. В этот период дорожные условия уже могут быть опасными для летней резины.
Поэтому специалисты советуют не медлить и планировать замену заранее. Это поможет избежать очередей на СТО и повысит безопасность на дороге.
