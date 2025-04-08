Опасные привычки во время езды: почему нельзя класть ноги на панель автомобиля

Автомобиль / © Pexels

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Безопасность на дороге важна не только для водителя, но и пассажиров. Однако некоторые, на первый взгляд, безопасные привычки могут иметь роковые последствия. Например, класть ноги на приборную панель во время поездки — это может привести к тяжелым травмам, даже если авария будет незначительной. Во время ДТП ноги могут испытать серьезные повреждения, и это может угрожать жизни.

Об этом пишет SlashGear.

Когда речь идет о безопасности в автомобиле, следует помнить, что подушки безопасности срабатывают с невероятной скоростью до 354 км/ч. Это означает, что даже небольшое неправильное расположение тела пассажира, например с ногами на панели, может привести к тяжелым травмам. В результате столкновения может произойти излом костей, вывих бедра или черепно-мозговые травмы из-за удара коленом в лицо. Позы сиденья как «по-турецки» лишь увеличивают эти риски.

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Важно понимать, что неправильное положение тела не только повышает риск травм из-за подушки безопасности, но и снижает эффективность ремней безопасности. В случае аварии ремень не сможет надежно удержать пассажира, что может привести к тяжелым последствиям. Также пассажир не будет готов быстро реагировать на ситуацию, что усложнит ситуацию в ДТП.

Для обеспечения максимальной безопасности во время езды важно соблюдать правильную позу. Специалисты советуют сидеть ровно, держа ноги на полу на расстоянии 25-30 см от приборной панели. Это позволяет системам безопасности работать на полную мощность и минимизирует риск получения тяжелых травм при ДТП.

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