Опасные привычки водителей: как можно незаметно "доехать" до масштабного ремонта авто

Водителям напомнили, какие привычки могут вызвать серьезные проблемы с автомобилем

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Автопроизводители постоянно пытаются обезопасить машины от ошибок водителей, и современные модели уже стали намного выносливее. Но некоторые невинные, на первый взгляд, привычки водителей со временем могут привести к серьезному и дорогому ремонту автомобиля.

О самых распространенных таких вредных привычках рассказал «Автопилот».

Уберите руку с рычага переключения передач

Если вы привыкли при управлении автомобилем постоянно держать руку на рычаге переключения передач, срочно меняйте эту привычку. Такое вроде бы небольшое, но постоянное давление на рычаг создает лишнюю нагрузку на узлы коробки передач. Поэтому со временем передачи могут начать плохо переключаться или даже «выскакивать».

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Оставьте в покое педаль сцепления

Водителям следует помнить, что ногу с педали сцепления необходимо полностью убирать после переключения передачи. Если при движении автомобиля вы держите ногу на педали, то можете не заметить легкого нажатия. Но выжимной подшипник педали эту нагрузку заметит и может перегреться.

Поэтому, когда вы останавливаетесь на светофоре или в пробке, лучше перевести передачу в нейтральное положение, а педаль сцепления отпустить. Особый ущерб водители наносят своим автомобилям, когда удерживают машину на склоне с помощью полувыжатого сцепления.

Обращайте внимание на обороты двигателя

«Газование» на холодном двигателе так же опасно как и движение на слишком низких оборотах.

Когда двигатель холодный, не следует резко стартовать, ведь неравномерный нагрев поршней и цилиндров может привести к заклиниванию.

В то же время нельзя ехать на слишком низких оборотах, когда мотор «дрожит». Хотя это немного экономит топливо, в то же время коленчатый вал испытывает большую нагрузку, что ведет к его преждевременному износу.

Держите адекватный уровень топлива

Езда на «топливных парах», когда на дне бака плещутся лишь замутненные осадком несколько литров топлива — это очень опасная ситуация для всей топливной системы автомобиля. Топливо слишком греется, осадок может попасть в топливную систему, а на стенках бака увеличивается концентрация водяного пара. Поэтому не допускайте, чтобы лампочка контроля уровня топлива в баке загоралась.

Но и чрезмерная запасливость тоже может причинить вред. Заливание топливного бака «под крышку» когда топливо буквально силой вливают уже после «отстрела» приводит к уменьшению так называемой воздушной подушки в топливном баке. Вследствие этого когда топливо нагревается и увеличивается в объеме, оно может попасть в вентиляционную систему, угольный фильтр, или даже начать вытекать из бака, что очень опасно.

И наконец, автомобильная электроника иногда может оказаться недостаточно чувствительной и не распознать небольшие заправки, тогда уровень топлива будет отображаться некорректно. Поэтому следует подходить к вопросу заправки спокойно и взвешенно.

Если вы узнали свои привычки, попробуйте их изменить как можно скорее. Это поможет вам надолго сохранить свой автомобиль в хорошем рабочем состоянии и предотвратить неприятные поломки.

Напомним, водителям напомнили правила «прикуривания», которые помогут не убить автомобиль. Неправильная процедура может привести к серьезным неисправностям автомобиля.