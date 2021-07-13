Opel Astra нового поколения представлена официально: теперь эта модель стала еще и гибридом

Opel Astra нового поколения представлена официально: теперь эта модель стала еще и гибридом

Прием заказов на эту модель начнется осенью 2021 года.

Компания Opel официально представила хэтчбек Astra шестого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Обновленная версия этой модели получила широкую гамму силовых агрегатов, включая полностью гибридную версию и привлекательный дизайн в новой стилистике бренда Opel Vizor.

Пятидверный хэтчбек достигает в длину 4 374 мм (+4 мм), а его ширина уменьшена до 1 860 мм (-11 мм). При этом колесная база выросла до 2 675 мм (+13 мм). Объем багажного отделения составляет 422 л (+52 л).

Opel

Внешний дизайн нового хэтчбека Astra подобен другим новым продуктам Opel, но без всякого намека на предшественника. Передняя часть характеризуется матричными светодиодными фарами, закованными в черную глянцевую панель. Небольшие противотуманные фары, аккуратно встроенные в бампер. В гладком "ровном" профиле машины бросается в глаза наклоненная задняя стойка, который акульим плавником возвышается над основной частью кузова.

Уже в базовой комплектации автомобиль получил цифровой кокпит Pure Panel с двумя 10-дюймовыми экранами, объединенными под общим стеклом. Кроме того, новинка получила удобные сиденья, одобренные немецкой ассоциацией вертебрологов AGR. В дорогих версиях для обработки используется Nappa или алькантара, а передние кресла снабжены вентиляцией, подогревом и функцией массажа. К услугам водителя — проекционный экран, камера кругового обзора Intelli-Vision и система полуавтоматического управления Intelli-Drive 2.0.

Opel

В основе моторной линейки лежит 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, доступный в конфигурации 108 или 128 лошадиных сил. Также предлагается четырехцилиндровый дизель с турбонаддувом мощностью 128 сил. Плагин-гибридные версии с обозначением PHEV сочетают 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 лошадиных сил и электромотор мощностью 109 лошадиных сил. В случае топовой PHEV-версии бензиновый агрегат производит 178 лошадиных сил, вместе со 109 сильным мотором дает комбинированную мощность в 222 силы. Обе гибридные версии имеют полностью электрический диапазон пробега примерно 50 километров, благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору на 12,4 киловатт-часов. На выбор предлагаются 6-скоростная "механика" и 8-скоростной "автомат".

Производитель пока не огласил информацию о ценах на Astra 2021, но сообщил, что принимать заказы дилеры начнут осенью этого года, а первые машины заказчики получат в начале следующего года. Конкуренцию новинке составят такие модели, как Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane и Skoda Octavia.

Ранее ТСН.Авто рассказывал о том, что нужно знать про Opel Astra.

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