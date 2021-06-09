Opel первыми изображениями рассекретил Astra нового поколения

Производство этой модели начнется уже в этом году.

Компания Opel опубликовала первые изображения обновленной версии модели Astra.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, автомобиль построен на новой платформе концерна Stellantis и отличается ярким дизайном в стиле нового кроссовера Opel Mokka.

С изменением поколения Opel Astra переедет с бывшей платформы концерна General Motors на архитектуру EMP2, которая лежит в основе новых хэтчбеков Peugeot 3008 и DS 4. В линейке будет хэтчбек и универсал Sports Tourer.

Дизайн передней части с элементом Opel Vizor уже знакомый публике по последним моделям немецкой марки. Светодиодные фары объединены с решеткой радиатора в тонированный блок, напоминающий визор мотоциклетного шлема. В салоне появится сдвоенный экран цифровой "приборки" и медиасистемы, а число традиционных "физических" кнопок сократится до минимума.

Первой публике покажут версию с электрической силовой установкой. В линейку двигателей обычных модификаций войдут бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра, а также дизельный 1,5-литровый турбомотор. Сборку наладят в Германии, на заводе Opel в Рюссельсхайме. Машины текущего поколения Opel Astra с индексом "К" выпускали в Англии и Польши.

Ранее рассказывалось о том, что Opel представил новый электрический минивэн с запасом хода в 280 км.

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