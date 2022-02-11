Opel приступила к серийному производству популярного хэтчбека, который может появиться в Украине

Opel приступила к серийному производству популярного хэтчбека, который может появиться в Украине

Презентация обновленной модели прошла еще летом 2021 года.

Компания Opel начала в немецком Рюссельгайме серийное производство рестайлинговой версии хэтчбека - Astra .

Об этом сообщает пресс-служба Stellantis, к которой и относится концерн немецкого автопроизводителя.

Отметим, что обновленная версия этой модели была официально представлена летом 2021 года.

Со сменой поколения Astra обзавелась фирменным "лицом" Opel Vizor и впервые будет предложена с не слепящими адаптивными пиксельными фарами со 168 светодиодными элементами — раньше такая оптика была доступна только флагманским Insignia и Grandland. Кроме того, эта модель получила цифровой кокпит и передние сиденья собственной разработки Opel, обладающие сертификатом ассоциации врачей-ортопедов AGR. Заявлен и широкий набор дополнительного оснащения – от проекционного дисплея до кругового обзора.

В Opel заявили, что первая партия из 500 автомобилей уже собрана, а начало поставки европейским дилерам запланировано на весну.

В основе моторной линейки лежит 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, доступный в конфигурации 108 или 128 лошадиных сил. Также предлагается четырёхцилиндровый дизель с турбонаддувом мощностью 128 сил. Плагин-гибридные версии с обозначением PHEV совмещают 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 лошадиных сил и электромотор мощностью 109 лошадиных сил. В случае топовой PHEV-версии бензиновый агрегат производит 178 лошадиных сил, что вместе со 109 сильным мотором дает комбинированную мощность в 222 силы. Обе гибридные версии имеют полностью электрический диапазон пробега примерно 50 километров, благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору на 12,4 киловатт-часа. На выбор предлагаются 6-скоростная механика и 8-скоростной автомат.

Обновленная версия Opel Astra предлагается по цене от 22 465 евро. Стоимость универсала Astra Sports Tourer начинается от 23 565 евро.

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