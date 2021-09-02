Opel выпустит электрическую версию популярной в Украине модели

Astra без ДВС выйдет в 2023 году.

Opel выпустит в 2023 году электрическую версию модели Astra.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Производство такого авто станет частью стратегии компании стать полностью электрическим брендом в Европе до 2028 года.

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Совсем недавно было представлено новое шестое поколение Astra, которое будет иметь бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты.

Модель базируется на архитектуре EMP2, которая также лежит в основе Peugeot 308 и Citroen DS 4. Считалось, что эта платформа не разработана для поддержки электрокаров, но, похоже, Stellantis удалось установить большую батарею и электродвигатели, превратив ее в чисто электрическую архитектуру e-VMP .

Электрическая Astra расширит ассортимент электромобилей Opel и присоединится к Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life и Vivaro-e Life. Компания также предлагает ассортимент электрических коммерческих автомобилей, включая Combo-e, Vivaro-e и Movano-e.

Как и вышеупомянутые модели, электрическая Astra сохранит стиль внешнего вида модели с ДВС, имеющий фирменную панель Opel на передней части, закрывающую решетку радиатора и матричные светодиодные фонари, и форму кузова.

Внутри автомобиль сохранит кокпит Pure Panel, состоящий из 10-дюймовой цифровой панели приборов и 10-дюймового информационно-развлекательного сенсорного экрана, а также всех новейших систем ADAS.

Ранее сообщалось, что Opel показал электромобиль, которым смогут управлять подростки.

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