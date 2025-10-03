- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 25
- Время на прочтение
- 3 мин
Осенние "сюрпризы": какие 5 систем авто чаще всего ломаются с наступлением холодов и почему
С наступлением осени, когда температура резко снижается, а на дорогах появляются лужи и первые заморозки, автомастера фиксируют резкое увеличение количества клиентов из-за пяти типичных поломок, которые вызывает холодная и влажная погода.
Осень традиционно становится настоящим испытанием для автомобилей . Резкие перепады температуры, повышенная влажность, грязь и первые заморозки мгновенно обнаруживают скрытые слабые места машины. Поэтому в сентябре и октябре в автосервисах наблюдается резкий наплыв клиентов.
О пяти ключевых системах, которые выходят из строя чаще всего, пишет "Твоя машина".
1. Аккумуляторная батарея: холодный приговор
Первым кажется самое слабое звено – аккумулятор. Летом даже если батарея изношена, она еще способна работать, поскольку плюсовая температура способствует химическим реакциям. Однако, как только колонка термометра падает ниже нуля, емкость аккумулятора снижается, и стартер уже не может уверенно прокрутить холодный двигатель.
Это самая распространенная осенняя проблема. Мастера отмечают, если мотор не заводится холодным утром – это четкий сигнал о том, что ресурс аккумулятора исчерпан и пора его заменить.
2. Тормозная система: риск на мокрой дороге
Рост влажности, дожди и реагенты, которые могут появиться на дорогах в межсезонье, безжалостно влияют на компоненты тормозной системы. Сырость ускоряет коррозию и быстро съедает колодки и диски.
Если тормозная жидкость давно не обновлялась, эффективность всей системы критически падает. На мокрой и скользкой дороге разница между новыми и старыми тормозами может составить несколько метров тормозного пути, непосредственно влияющего на безопасность.
3. Климатическая система: грибок и запотевание
Холодная пора выявляет проблему, связанную со здоровьем и комфортом, – забит салонный фильтр. Фильтр перестает пропускать воздух, и окна салона начинают мгновенно запотевать. Внутри появляется затхлый запах.
Эксперты предупреждают: если фильтр не изменялся годами, в нем накапливаются бактерии и грибки, которые не только ухудшают осмотр, но и угрожают дыхательной водительской системе и пассажирам.
4. Подвеска: скрытые ямы
Осенние ливни часто создают на дорогах ловушки: глубокие ямы, скрытые под лужами. Если колесо попадает в такую яму и на большой скорости, неожиданный удар приводит к повреждению элементов подвески. Чаще страдают амортизаторы и сайлентблоки.
Кроме того, понижение температуры делает резиновые компоненты подвески более хрупкими. Изношенные амортизаторы помимо ухудшения комфорта значительно увеличивают тормозной путь, что критически снижает управляемость машины.
5. Система осмотра: стеклоочистители и жидкость
С наступлением слёты ухудшается обзор. Старые щетки стеклоочистителей не справляются и оставляют на стекле разводы и грязные полосы.
Еще одна распространенная беда – летняя жидкость омывателя. Она может замерзнуть уже в октябре, что не только оставит водителя без возможности очистить стекло, но часто приводит к трещинам в бачке и форсунках. Такой ремонт может обойтись в несколько тысяч гривен.
«Осень безжалостно проверяет авто на прочность. И если не готовить машину заранее, первое холодное утро или лужа на дороге могут превратиться в дорогостоящий ремонт», — заключает издание.
