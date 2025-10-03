Осенние "сюрпризы": какие 5 систем авто чаще всего ломаются с наступлением холодов и почему

Холодная осенняя погода быстро обнаруживает слабые места авто и приводит к типичным поломкам.

Осень традиционно становится настоящим испытанием для автомобилей . Резкие перепады температуры, повышенная влажность, грязь и первые заморозки мгновенно обнаруживают скрытые слабые места машины. Поэтому в сентябре и октябре в автосервисах наблюдается резкий наплыв клиентов.

О пяти ключевых системах, которые выходят из строя чаще всего, пишет "Твоя машина".

1. Аккумуляторная батарея: холодный приговор

Первым кажется самое слабое звено – аккумулятор. Летом даже если батарея изношена, она еще способна работать, поскольку плюсовая температура способствует химическим реакциям. Однако, как только колонка термометра падает ниже нуля, емкость аккумулятора снижается, и стартер уже не может уверенно прокрутить холодный двигатель.

Это самая распространенная осенняя проблема. Мастера отмечают, если мотор не заводится холодным утром – это четкий сигнал о том, что ресурс аккумулятора исчерпан и пора его заменить.

2. Тормозная система: риск на мокрой дороге

Рост влажности, дожди и реагенты, которые могут появиться на дорогах в межсезонье, безжалостно влияют на компоненты тормозной системы. Сырость ускоряет коррозию и быстро съедает колодки и диски.

Если тормозная жидкость давно не обновлялась, эффективность всей системы критически падает. На мокрой и скользкой дороге разница между новыми и старыми тормозами может составить несколько метров тормозного пути, непосредственно влияющего на безопасность.

3. Климатическая система: грибок и запотевание

Холодная пора выявляет проблему, связанную со здоровьем и комфортом, – забит салонный фильтр. Фильтр перестает пропускать воздух, и окна салона начинают мгновенно запотевать. Внутри появляется затхлый запах.

Эксперты предупреждают: если фильтр не изменялся годами, в нем накапливаются бактерии и грибки, которые не только ухудшают осмотр, но и угрожают дыхательной водительской системе и пассажирам.

4. Подвеска: скрытые ямы

Осенние ливни часто создают на дорогах ловушки: глубокие ямы, скрытые под лужами. Если колесо попадает в такую яму и на большой скорости, неожиданный удар приводит к повреждению элементов подвески. Чаще страдают амортизаторы и сайлентблоки.

Кроме того, понижение температуры делает резиновые компоненты подвески более хрупкими. Изношенные амортизаторы помимо ухудшения комфорта значительно увеличивают тормозной путь, что критически снижает управляемость машины.

5. Система осмотра: стеклоочистители и жидкость

С наступлением слёты ухудшается обзор. Старые щетки стеклоочистителей не справляются и оставляют на стекле разводы и грязные полосы.

Еще одна распространенная беда – летняя жидкость омывателя. Она может замерзнуть уже в октябре, что не только оставит водителя без возможности очистить стекло, но часто приводит к трещинам в бачке и форсунках. Такой ремонт может обойтись в несколько тысяч гривен.

«Осень безжалостно проверяет авто на прочность. И если не готовить машину заранее, первое холодное утро или лужа на дороге могут превратиться в дорогостоящий ремонт», — заключает издание.

Напомним, водители часто допускают одну ошибку во время прогревания авто . За невыполнение этого правила полиция имеет право выписать водителю штраф.