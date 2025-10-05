ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Осенняя ловушка для водителей: какие опасности скрывает ковер из опавших листьев

Опытные водители знают, что мокрые осенние листья на дороге могут быть столь же коварными и опасными, как гололедица.

Опавшие листья на дороге

Опавшие листья на дороге создаю опасность для водителей

Золотые ковры из опавших листьев на дорогах скрывают серьезную опасность для водителей. Мокрые листья на асфальте существенно снижают сцепление шин с дорожным покрытием и повышают риск аварии . Опытные автомобилисты знают, что эту сезонную ловушку нельзя игнорировать.

О том, как избежать ДТП осенью, пишет "РБК-Украина".

Почему листья превращаются в опасную «смазку»

Опавшие листья на дороге – это фактически гладкие пластины, которые часто лежат в несколько слоев. Когда листья намокают или когда колеса выжимают из них сок, листья превращаются в скользкий слой, который действует как «прекрасная смазка» для колес.

Коэффициент сцепления между таким многослойным покрытием и шинами становится минимальным, и колеса начинают вести себя так же, как во время гололеда. Это особенно опасно, когда автомобиль совершает некоторые маневры:

  • крутой поворот;

  • внезапное торможение;

  • резкий старт.

В такие моменты возможность мгновенной потери контроля над машиной очень высока.

«Тесты показывают, что на мокрых листьях тормозной путь может увеличиться вдвое по сравнению с сухим асфальтом», — отмечает издание.

Кроме того, листья слишком хорошо маскируют разные неровности на дороге, что представляет еще одну серьезную опасность для автомобиля и риск ДТП. Под листвой могут прятаться ямы, бордюры, камни или дорожная разметка, что чревато повреждением подвески или шин. Кроме того, после ночных заморозков под листвой может быть тонкий слой льда, и такое сочетание еще опаснее.

Еще одна проблема состоит в том, что большое количество листьев забивает дренажные системы. Это приводит к образованию луж, которые только увеличивают риск заноса.

Правила безопасного вождения осенью

Чтобы избежать занесения и ДТП, особенно на участках, где много деревьев, опытные водители советуют придерживаться шести простых правил, сохранивших немало жизней:

  1. Снижайте скорость. Чем медленнее вы едете по листьям, тем больше шансов избежать скольжения.

  2. Избегайте резких маневров. Тормозите плавно и не совершайте резких движений рулем. Старайтесь не совмещать два маневра одновременно (например, торможение и поворот). Движение на постоянной скорости с плавными поворотами делает занос маловероятным.

  3. Держите дистанцию. Увеличьте расстояние до автомобиля впереди, поскольку тормозной путь на мокрых опавших листьях растет в разы. Особенно внимательно ведите себя перед пешеходными переходами.

  4. Вовремя заменяйте шины. Изношенные шины – это прямой путь к потере контроля на автомобиле. Они хуже отводят влагу, поэтому риск скольжения будет значительно выше.

  5. Не игнорируйте ESP и ABS. Убедитесь, что системы стабилизации включены. Они могут спасти в критический момент, но помните, что даже с ними тормозной путь будет длиннее, чем на сухом асфальте.

  6. Очищайте листья из автомобиля. Уберите листья из капота, решетки и зоны под дворниками. Листья могут забить вентиляцию, дренаж или, попав под резинку стеклоочистителя, ухудшить видимость.

Опавшие листья — это не только сезонное украшение. Для водителей оно представляет собой реальную угрозу безопасности. Так что если вам придется ехать о ковре из мокрых листьев, лучше соблюдать правила безопасного вождения, чем попасть в эту «осеннюю ловушку».

Напомним, вождение автомобиля во время дождя требует особой осторожности и соблюдения простых правил. В полиции напомнили, как избежать заносов, гидроудара и ДТП.

