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Ошибка при парковке, что сокращает жизнь шин вдвое — как ее избежать
Распространено заблуждение многих водителей — оставлять колеса вывернутыми на бордюр. Это влечет за собой неравномерный износ шин и сокращает их срок службы.
Многие автомобилисты внимательно контролируют давление в шинах, глубину протектора и избегают выбоин, чтобы продлить срок службы резины. Впрочем, существует менее известная, но очень распространенная ошибка, которая может сократить жизнь шин в два раза. Главным врагом в этом случае является парковочный бордюр и неправильное положение передних колес.
Об этом пишет «Автопилот».
Когда автомобиль паркуется с вывернутыми колесами, упирающимися в бордюр, шина неравномерно деформируется в точке контакта с жесткой поверхностью. Это приводит к концентрированной нагрузке на небольшой участок боковины и протектора, вызывая постоянное напряжение даже в неподвижном состоянии.
Такая нагрузка способствует ускоренному износу резины, появлению микротрещин в корде и разрушению внутренней структуры шины. В результате шины быстрее теряют свои технические характеристики, снижается безопасность движения, а водители вынуждены заменять их вдвое чаще.
Эксперты советуют, прежде чем покинуть автомобиль, всегда выравнивать колеса, избегая их контакта с бордюром в вывернутом положении. Это простое правило поможет сохранить шины дольше и обеспечит более безопасную эксплуатацию автомобиля.
Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.