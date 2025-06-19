Автомобиль / © Pixabay

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Многие автомобилисты внимательно контролируют давление в шинах, глубину протектора и избегают выбоин, чтобы продлить срок службы резины. Впрочем, существует менее известная, но очень распространенная ошибка, которая может сократить жизнь шин в два раза. Главным врагом в этом случае является парковочный бордюр и неправильное положение передних колес.

Об этом пишет «Автопилот».

Когда автомобиль паркуется с вывернутыми колесами, упирающимися в бордюр, шина неравномерно деформируется в точке контакта с жесткой поверхностью. Это приводит к концентрированной нагрузке на небольшой участок боковины и протектора, вызывая постоянное напряжение даже в неподвижном состоянии.

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Такая нагрузка способствует ускоренному износу резины, появлению микротрещин в корде и разрушению внутренней структуры шины. В результате шины быстрее теряют свои технические характеристики, снижается безопасность движения, а водители вынуждены заменять их вдвое чаще.

Эксперты советуют, прежде чем покинуть автомобиль, всегда выравнивать колеса, избегая их контакта с бордюром в вывернутом положении. Это простое правило поможет сохранить шины дольше и обеспечит более безопасную эксплуатацию автомобиля.

Напомним, в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и других общественных местах. Теперь такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.