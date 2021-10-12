Ошибка сотрудника заставила Ford отозвать популярный внедорожник

У него неожиданно обнаружили проблемы с подушками безопасности.

Ford отзовет внедорожник Bronco 2021 года из-за ошибки сборщика подушек безопасности.

Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Их поставщиком была компания Joyson Safety Systems, которая ранее принадлежала пресловутой Takata. Она начала проверять подушки еще в августе и неожиданно обнаружила, что в случае аварии их вентиляционное отверстие открывалось преждевременно, и это может увеличить риск травмирования пассажиров.

Во время дальнейших осмотров эйрберга выяснилось, что он был собран одним из шести сотрудников, которые занимались подушками безопасности. Во время этого он делал ошибку, которая не соответствует замыслу конструкции.

Проблемные эйрберги были обнаружены на 553 экземплярах Ford Bronco, изготовленных с 18 июля по 17 августа на Мичиганском сборочном заводе. В то же время компания не получила никаких сообщений о несчастных случаях или травмах, связанных с этим дефектом.

Ранее сообщалось, что Ford приостановил прием заказов на внедорожник, который "взорвал" рынок продажи.

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